Мировые компании заявили об угрозе для всей авиаотрасли из-за действий США

Растущая напряженность в международной торговле, в частности, наложение пошлин США на сталь и алюминий даже в отношении союзников, может нанести ущерб авиационной отрасли и мировой экономике в целом, заявили мировые авиакомпании и авиационные руководители.

«Любые меры, которые сокращают торговлю и, вероятно, ограничивают пассажирские перевозки, – это плохие новости», – приводит Reuters слова гендиректора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жуньяка.

Ассоциация представляет большинство основных авиакомпаний мира

Исполнительный директор American Airlines Group (AAL.O) Даг Паркер также заявил об обеспокоенности из-за напряженности вокруг мировой и свободной торговли.

Исполнительный директор Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) Глория Гевара Манцо заявила, что неопределенность вокруг мировой торговли «может сдерживать спрос на деловые поездки, что является ключевой движущей силой прибыли для авиационной отрасли».

Planemakers Boeing и Airbus также отметили, что эта неопределенность не приносит пользы бизнесу и авиаотрасли, которая живет на том, что люди могут свободно перемещаться.

«Мы видим в этом отрицательные моменты, так как это создает границы и ограничения для всех, включая наших клиентов», – заявил главный коммерческий директор Airbus Эрик Шульц.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что только с помощью пошлин Соединенные Штаты могут добиться справедливой торговли на равных условиях с другими странами.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Еще раньше были введены пошлины в отношении других стран, в том числе России. Американский бизнес предупредил, что введение пошлин обернется серьезными последствиями для самих США.