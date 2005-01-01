США сообщили об усердных попытках убедить ЕС в пользе санкций против России

Вашингтон «усердно пытается» убедить страны Европы, что в их интересах сохранить антироссийские санкции, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Помпео на слушаниях в Сенате США выразил надежду, что США смогут убедить европейцев в важности сохранения санкций. США считают, что санкции позволят «достичь результата, который в интересах Европы». Отдельно Помпео отметил переговоры с Италией по данному вопросу, передает РИА «Новости».

Тем временем парламентское большинство Италии призвало ЕС пересмотреть антироссийские санкции.

Помпео убежден, что президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявит в том числе о неприемлемости иностранного вмешательства в американский избирательный процесс, передает ТАСС.

При этом Трамп надеется «выявить те несколько сфер», в которых возможны «продуктивные дискуссии» Вашингтона и Москвы. Однако, по мнению Помпео, круг возможных сфер взаимодействия «весьма узкий». Трамп хочет «снизить накал, снизить риски» и «добиться лучшего исхода на Украине». Глава Госдепа заявил, что «нынешняя администрация была намного жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации».

Помпео, отвечая на вопрос о необходимости возвращения России в G7, заявил, что, по мнению Трампа, Москва неизбежно будет в дальнейшем участником важных глобальных геостратегических дискуссий.