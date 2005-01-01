Парламентское большинство Италии призвало ЕС пересмотреть антироссийские санкции

В Италии парламентское большинство заявило о необходимости работы на уровне Евросоюза для расширения диалога с Россией и пересмотра санкций.

Депутаты «Движения 5 звезд» и партии «Лига» представили резолюцию, в которой говорится о том, что руководству Евросоюза нужно действовать с целью расширения «пространства для диалога и сотрудничества» с Россией, «имея в перспективе пересмотр санкций», передает РИА «Новости».

По мнению депутатов, это позволит исключить из области применения санкций малый и средний бизнес, агропродовольственный сектор, а также наладить «сотрудничество в борьбе против общих угроз, таких как терроризм и экстремистская пропаганда».

Отмечается, что резолюция внесена после заявления премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что продление европейских санкций в отношении России не должно происходить автоматически.

Напомним, срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля. Ранее во Франции заявляли, что антироссийские санкции абсолютно контрпродуктивны, Венгрия, Австрия и Италия могут взять курс на пересмотр этих мер.

Ранее депутаты Европарламента призвали расширить антироссийские санкции.