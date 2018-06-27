Глава Алтайского края: Поручение Путина по сохранению школы будет выполнено

Разрабатывается смета по ремонту здания школы в деревне Старая Суртайка, рассматривается вопрос о приобретении школьного автобуса, – сообщил руководитель Алтайского края Виктор Томенко. О сохранении сельской школы попросили жители в ходе «Прямой линии» с президентом.

«Работа по исполнению поручения президента была организована сразу, на следующий день после «Прямой линии», – цитирует региональный портал Amic.Ru заявление, которое сделал в среду врио губернатора края Виктор Томенко.

Напомним, в ходе одного из прямых включений, к Владимиру Путину обратилась жители Старой Суртайки (деревни, находящейся неподалеку от Сросток, родины Василия Шукшина). «В нашем селе единственная школа, где учатся дети из трех сел до девятого класса. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказал, что школа закрывается. А у меня два внука, старший идет на следующий год в школу. А куда он пойдёт, если школу закроют?», – рассказала Алена Регер. «Если школу закроют, село умрет», – добавила она.

Накануне президент сформировал перечень поручений по итогам «Прямой линии», в который была включена и просьба жителей Старой Суртайки.

«Интенсивно идет подбор педагогических кадров, эта работа почти завершена. Разрабатывается смета по ремонту здания школы, – рассказал врио губернатора Виктор Томенко. – Также мы рассматриваем вопрос о приобретении автобуса для решения проблемы с подвозом ребятишек, которые живут в этом и близлежащих селах. Как мы и договаривались: школа будет функционировать, село будет жить. Это наша принципиальная позиция, которую мы будем в нашей политике проводить повсеместно».

В пресс-службе администрации края сообщили порталу Amic.Ru: в школе уже решен вопрос с учителями иностранных языков, биологии и химии, начальных классов и физики. Также проведен осмотр здания школы, разрабатывается проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту кровли, крыльца, замене окон и покрытия полов в классах. К началу учебного года на средства краевого бюджета будет приобретен новый автобус.