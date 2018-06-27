Сенат Польши поддержал отмену наказания за обвинения в холокосте

Сенат Польши проголосовал за отмену уголовного наказания за обвинение жителей страны в холокосте.

Сенат поддержал исключение положения об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления холокоста из закона об Институте национальной памяти, передает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь закон ляжет на стол президенту Польши Анджею Дуде.

Ранее в среду нижняя палата парламента Польши приняла поправки в закон, отменив уголовную ответственность за публичное обвинение поляков в причастности к холокосту.

Закон вступил в силу 1 марта 2018 года и подвергся резкой критике со стороны Израиля и США.