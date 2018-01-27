Нетаньяху высказался против запрета на слова о вине поляков в Холокосте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил категорически против введения в Польше уголовного преследования за высказывания о причастности поляков к уничтожению евреев в годы Второй мировой войны.

«Закон безоснователен. Я категорически против него», – приводит его слова РИА «Новости».

«Нельзя изменить историю, недопустимо отрицать Холокост», – добавил Нетаньяху.

Израильский премьер сообщил, что поручил послу в Варшаве провести встречу с премьер-министром Польши и выразить ему «решительную позицию» Нетаньяху против принятия этого закона.

Кроме того, МИД Израиля призвал власти Польши изменить закон, который вводит уголовную ответственность за попытки возложить на поляков вину за преступления против человечности в годы Второй мировой войны, включая уничтожение евреев. В заявлении израильского внешнеполитического ведомства говорится, что данная инициатива вызывает возражения у Израиля и не должна применяться в своем нынешнем виде.

«Недопустимо поучать семьи переживших холокост, которые каждый день живут с памятью о своих погибших родных», – подчеркнул МИД Израиля.

Сейм Польши накануне принял законопроект, который, помимо прочего, предусматривает до трех лет тюрьмы за высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая Холокост.

Напомним, ранее Варшава требовала от Берлина репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Берлин не раз заявлял, что не станет выплачивать дополнительные военные репарации.