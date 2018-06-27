Варшава отменила уголовное наказание за обвинения поляков в холокосте

В Польше нижняя палата парламента приняла поправки в закон, отменив уголовную ответственность за публичное обвинение поляков в причастности к холокосту.

За отмену уголовного наказания проголосовали 288 депутатов. Еще 25 – выступили против, пятеро воздержались, передает ТАСС.

Напомним, закон, предполагавший тюремное заключение на срок до трех лет за заявления о причастности польского народа или государства у холокосту, был принят в марте.

Документ был раскритикован Израилем и США. После чего польские власти задумались о внесении изменений и предложили сейму рассмотреть поправки в закон на заседании в среду.