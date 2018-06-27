Адвокат Сенцова прокомментировал данные о передаче взрывчатки

Адвокат осужденного в России украинца Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что не доверяет словам мужчины, который заявил, что передал его подзащитному взрывчатку.

«В материалах дела не было информации, что Сенцов заказывал у кого-либо взрывчатку», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

По его словам, выступивший с подобным заявлением мужчина перепутал Сенцова с Алексеем Чирнием, который вел переговоры, или с одним из свидетелей, осуществлявшим оперативный эксперимент.

«Что касается Сенцова, то сейчас все о нем говорят, те, кто хотят хайпа, могут встать и сказать любую чушь, не предъявляя доказательств. Считаю, что он просто хайпожор. Или пусть предъявит доказательства», – сказал адвокат.

Напомним, во вторник один из украинских военных обнародовал новые обстоятельства, доказывающие, что приговор, вынесенный в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову за подготовку терактов в Крыму, справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали».