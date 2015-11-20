Трамп одержал в суде «одну из крупнейших побед за все президентство»

Верховный суд США поддержал указ президента Америки Дональда Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты», нацеленный против нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Во вторник американский верховный суд принес Трампу одну из крупнейших его побед на посту президента. Суд отверг довод о том, что вызвавший волну критики указ ведет к религиозной дискриминации и нарушает конституцию, передает Reuters.

Пять судей проголосовали за принятие указа и четыре – против. Трамп немедленно назвал это решение торжеством справедливости «после многомесячной истерики со стороны прессы и политиков от Демократической партии, не желающих принять необходимые меры для защиты своих границ и своей страны».

Будучи кандидатом в президенты, Трамп призывал «целиком и полностью закрыть мусульманам въезд в Соединенные Штаты» и даже выпустил первую версию указа через неделю после вступления в должность. Впрочем тогда суд его не поддержал. Противники указа утверждали, что в основе указа лежит личная враждебность Трампа по отношению к мусульманам, и призывали суд принять во внимание его провокационные высказывания в ходе избирательной кампании. Однако председатель верховного суда Джон Робертс заявил, что администрация Трампа предоставила достаточные основания с точки зрения национальной безопасности. Он также отметил, что суд «не выражает никакого мнения относительно действенности этой политики».

Выражая категорическое несогласие с указом, член верховного суда Соня Сотомайор заявила, что можно проследить «яркие параллели» с ныне признанным неправомерным решением 1944 года. Тогда верховный суд поддержал решение об интернировании американских граждан японского происхождения. Робертс заявил, что решение об интернировании было «объективно незаконным», и официально отверг эту аналогию. Также он добавил, что подобное сравнение совершенно неуместно.

После принятия соответствующего решения выдача виз и въезд в США запрещены жителям Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена и Северной Кореи. Первоначально в списке стран присутствовал также Чад, но позже был оттуда исключен. Теперь посетить Америку граждане вышеуказанных стран могут лишь при наличии тесных родственных связей с американцами или юридических обязательств.

Напомним, что в 2015 году проблема сирийских беженцев расколола США. Действующий на тот момент президент США Барак Обама решил поддержать Европу и принять в Америке часть беженцев, однако много кто его не поддержал. В том числе ярым противником решения оказался тогда еще кандидат в президенты Трамп. Он обещал выслать всех беженцев на родину в случае его избрания, но обещания не сдержал.