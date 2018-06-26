В РСПП назвали «наименьшим злом» повышение НДС

Повышение НДС с точки зрения финансирования исполнения майского указа президента является «наименьшим злом», заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«На самом деле бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фискальная система была стабильна, включая и все налоги, и неналоговые так называемые платежи. И мы считаем предложение правительства по повышению НДС, честно говоря, наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента», – цитирует Шохина «Интерфакс».

Также он отметил, что вопрос повышения НДС анализировался с кабмином, самостоятельно РСПП, с компаниями – членами союза и других бизнес-объединений. Участники обсуждений пришли к выводу, что некоторое повышение НДС – это то, с чем «можно справиться».

«Мы понимаем, что сделать маневр в пользу образования, здравоохранения, развития инфраструктуры в нынешних условиях достаточно трудно в ожидании, скажем, высоких темпов роста, превышения общемировых трендов. И источники нужно искать уже сейчас», – резюмироваал Шохин.

Напмоним, ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявлял, что кабмин повысит ставку НДС с 18% до 20%. По его словам, бизнес должен нести часть нагрузки за повышение уровня жизни российских пенсионеров. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость в текущих условиях было неизбежным.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины повышения НДС в России,