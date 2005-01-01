Кого и как затронет повышение НДС

Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги?

В результате повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года Минфин планирует получать ежегодно дополнительные 600 млрд рублей доходов. Это около 3,9% от доходов федерального бюджета.

Эти деньги пойдут на выполнение майских указов президента, которые направлены на развитие инфраструктуры, увеличение финансирования здравоохранения и образования, что в конечном счете должно помочь развитию в целом российской экономики и повысит уровень жизни россиян. Власти, конечно, пошли по самому простому пути – подняли НДС, который для российского бюджета является одним из значимых налогов наряду с нефтегазовыми. По данным Минфина, в 2017 году сборы НДС принесли бюджету более 5 трлн рублей (3 трлн рублей – внутренний НДС, еще 2 трлн – НДС на импорт). Это треть доходов бюджета, которые в прошлом году составили 15 трлн.

«Сумма 600 млрд рублей существенна для бюджета, учитывая, что на медицину и образование в прошлом году в совокупности было израсходовано немногим больше 1 трлн. В 2019 году на майские указы из федерального бюджета должно быть потрачено 735,4 млрд. Если 600 млрд рублей придут от повышения НДС, то это уже более 80% всей необходимой суммы. Очевидно, что повышение НДС – самый простой путь», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

С другой стороны, по мировым меркам в России еще довольно низкая ставка НДС, даже после повышения. Для сравнения: в Венгрии и Греции НДС – 27% и 24% соответственно. В Бельгии и Нидерландах этот налог составляет 21%. Европейские власти с 2000-х годов активно принимали ровно такие же меры – повышали НДС, чтобы справиться с высоким дефицитом бюджета. Так, Германия в 2007 году увеличила НДС с 16% до 19%, Великобритания в 2011 году – с 17,5% до 20%, Италия в 2013 году – с 21% до 22%. Самый высокий в Европе уровень налога на добавленную стоимость у скандинавских стран: в Дании, Швеции и Норвегии – по 25%, в Финляндии – 24%.

Россия в этом году может получить бездефицитный бюджет. Но, по сути, это следствие высоких цен на нефть и грамотной бюджетной политики. Бюджет сверстан по более низкой цене на нефть в 40 долларов за баррель, тогда как сегодня нефть торгуется в районе 72–75 долларов за баррель. Однако сверхдоходы от нефти не тратятся, а идут в резервы. И чтобы найти дополнительные средства на инфраструктуру, здравоохранение и образование, необходимо изыскать дополнительные источники доходов.

За шесть лет бюджет РФ сможет получить порядка 3,5 трлн рублей дополнительных доходов за счет повышения НДС на 2%. Еще 1 трлн принесет завершение нефтегазового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышения НДПИ в качестве компенсации). В сумме налоговые решения дадут 4,5 трлн рублей за шесть лет, это больше половины от 8 трлн рублей, которые, по оценке правительства, необходимы для выполнения суперуказа президента от 7 мая 2018 года. Еще 3 трлн рублей государство готово занять на рынке, разметив ОФЗ (облигации федерального займа).

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Правительство на самом деле выбрало из двух зол меньшее. Если вспомнить, то весь прошлый год обсуждалось несколько вариантов налогового маневра. В частности, Минфин предлагал увеличить НДС до 22%, при этом снизив страховые взносы с 30% до 22% (формула «22/22»). Минэкономразвития считало лучшей формулу «21/21». Третий вариант предполагал формулу «21/20» c введением торгового сбора и увеличением НДФЛ до 15%.

Однако решили все же остановиться на двухпроцентном повышении НДС, сохранив страховые взносы (благодаря пенсионному маневру). «Почему оставили 2%? Потому что выше – это переход границы чувствительности, при котором надо принимать уже другие решения», – пояснила повышение НДС именно до 20% вице-премьер Татьяна Голикова.

НДС – это, конечно, инфляционный налог. Любое его увеличение приведет к росту цен. Однако не такому большому, как могло быть. Во-вторых, правительство оставило льготные ставки в том же размере. В итоге НДС в 10% сохранит треть товаров корзины стандартного потребления, что существенно снизит влияние на инфляцию. В частности, пониженная ставка налога действует в отношении продовольствия (на товары из мяса и мясопродуктов, молочную продукцию, морепродукты, овощи, яйца, соль, сахар), в отношении детских и медицинских товаров. Соответственно, они не должны подорожать. Сохранятся также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

Таким образом, эффект будет действовать только на 60% корзины стандартного потребления, отмечает статс-секретарь Минфина Юрий Зубарев. Поэтому реальный вклад в инфляцию может составить от 1,2% до 1,5%. Учитывая рекордно низкий рост потребительских цен в стране, годовая инфляция в России не должна выйти за пределы целевой в 4%. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что в 2019 году инфляция в результате поднятия ставки НДС составит от 1,5% до 4,5%, то есть в худшем случае выйдет немного за целевой уровень в 4%, но уже в 2020 году вернется к нему.

«Сначала повышение НДС может привести к «откату» деловой активности, но затем активность повысится благодаря общему развитию страны», – считает Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры». Ведь полученные дополнительные доходы должны пойти на развитие медицины, образования и инфраструктуры, что окажет благоприятный эффект на экономику в целом.

Еще один возможный негативный фактор – временный отказ ЦБ РФ от снижения процентных ставок на фоне роста инфляции. «Это, безусловно, отрицательно скажется на экономической ситуации и ипотечных заемщиках, и предпринимателях, рассчитывающих на более низкую стоимость кредитов», – считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Впрочем, ипотечные ставки уже рекордно снизились вслед за падением ключевой ставки ЦБ до 7,25%. В ВТБ на начало июня ипотеку можно оформить уже по ставке от 8,9%, в Сбербанке – по ставке 7,1–9,5% при покупке жилья в новостройке. Это еще не те 7% годовых, до которых Владимир Путин поставил задачу снизить ипотечные кредиты, но очень близко.

На самом деле собирать каждый год дополнительно по 600 млрд рублей за счет НДС – тоже задача не из простых. Без усиления контроля поступления от НДС даже после повышения ставки могут стремиться к привычным показателям, предупреждает эксперт по налогам АКГ «Градиент Альфа» Ирина Парулева.

«Есть определенные среднеотраслевые ставки налоговой нагрузки. Каждое предприятие, чтобы не вызывать пристального внимания к себе со стороны налоговых органов, должно уплачивать налогов не меньше этих значений. Но если предприятие, прибегающее к разного рода «схемам», спланировало себе, к примеру, 6% налоговой нагрузки, то оно будет стремиться уложиться в эту нагрузку независимо от ставки НДС. Разумеется, в переходный период, когда в выручке уже будет заложен 20% НДС, а к зачету еще будут приниматься ранее уплаченные 18%, будет некий рост поступлений со стороны подобных налогоплательщиков», – поясняет налоговый эксперт.

Но в целом рассчитывать на надежный приток в бюджет можно лишь со стороны крупных «белых» предприятий, тогда как значительная часть предприятий «затенены», поэтому и требуется усилить борьбу с разного рода «оптимизационными схемами», говорит Парулева.