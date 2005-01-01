Кого и как затронет повышение НДС

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

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Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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          Кого и как затронет повышение НДС

          По НДС власти выбрали из двух зол меньшее   19 июня 2018, 21:01
          Фото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги?

          В результате повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года Минфин планирует получать ежегодно дополнительные 600 млрд рублей доходов. Это около 3,9% от доходов федерального бюджета.

          Эти деньги пойдут на выполнение майских указов президента, которые направлены на развитие инфраструктуры, увеличение финансирования здравоохранения и образования, что в конечном счете должно помочь развитию в целом российской экономики и повысит уровень жизни россиян. Власти, конечно, пошли по самому простому пути – подняли НДС, который для российского бюджета является одним из значимых налогов наряду с нефтегазовыми. По данным Минфина, в 2017 году сборы НДС принесли бюджету более 5 трлн рублей (3 трлн рублей – внутренний НДС, еще 2 трлн – НДС на импорт). Это треть доходов бюджета, которые в прошлом году составили 15 трлн.

          «Сумма 600 млрд рублей существенна для бюджета, учитывая, что на медицину и образование в прошлом году в совокупности было израсходовано немногим больше 1 трлн. В 2019 году на майские указы из федерального бюджета должно быть потрачено 735,4 млрд. Если 600 млрд рублей придут от повышения НДС, то это уже более 80% всей необходимой суммы. Очевидно, что повышение НДС – самый простой путь», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          С другой стороны, по мировым меркам в России еще довольно низкая ставка НДС, даже после повышения. Для сравнения: в Венгрии и Греции НДС – 27% и 24% соответственно. В Бельгии и Нидерландах этот налог составляет 21%. Европейские власти с 2000-х годов активно принимали ровно такие же меры – повышали НДС, чтобы справиться с высоким дефицитом бюджета. Так, Германия в 2007 году увеличила НДС с 16% до 19%, Великобритания в 2011 году – с 17,5% до 20%, Италия в 2013 году – с 21% до 22%. Самый высокий в Европе уровень налога на добавленную стоимость у скандинавских стран: в Дании, Швеции и Норвегии – по 25%, в Финляндии – 24%.

          Россия в этом году может получить бездефицитный бюджет. Но, по сути, это следствие высоких цен на нефть и грамотной бюджетной политики. Бюджет сверстан по более низкой цене на нефть в 40 долларов за баррель, тогда как сегодня нефть торгуется в районе 72–75 долларов за баррель. Однако сверхдоходы от нефти не тратятся, а идут в резервы. И чтобы найти дополнительные средства на инфраструктуру, здравоохранение и образование, необходимо изыскать дополнительные источники доходов.

          За шесть лет бюджет РФ сможет получить порядка 3,5 трлн рублей дополнительных доходов за счет повышения НДС на 2%. Еще 1 трлн принесет завершение нефтегазового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышения НДПИ в качестве компенсации). В сумме налоговые решения дадут 4,5 трлн рублей за шесть лет, это больше половины от 8 трлн рублей, которые, по оценке правительства, необходимы для выполнения суперуказа президента от 7 мая 2018 года. Еще 3 трлн рублей государство готово занять на рынке, разметив ОФЗ (облигации федерального займа).

          Правительство на самом деле выбрало из двух зол меньшее. Если вспомнить, то весь прошлый год обсуждалось несколько вариантов налогового маневра. В частности, Минфин предлагал увеличить НДС до 22%, при этом снизив страховые взносы с 30% до 22% (формула «22/22»). Минэкономразвития считало лучшей формулу «21/21». Третий вариант предполагал формулу «21/20» c введением торгового сбора и увеличением НДФЛ до 15%.

          Однако решили все же остановиться на двухпроцентном повышении НДС, сохранив страховые взносы (благодаря пенсионному маневру). «Почему оставили 2%? Потому что выше – это переход границы чувствительности, при котором надо принимать уже другие решения», – пояснила повышение НДС именно до 20% вице-премьер Татьяна Голикова.

          НДС – это, конечно, инфляционный налог. Любое его увеличение приведет к росту цен. Однако не такому большому, как могло быть. Во-вторых, правительство оставило льготные ставки в том же размере. В итоге НДС в 10% сохранит треть товаров корзины стандартного потребления, что существенно снизит влияние на инфляцию. В частности, пониженная ставка налога действует в отношении продовольствия (на товары из мяса и мясопродуктов, молочную продукцию, морепродукты, овощи, яйца, соль, сахар), в отношении детских и медицинских товаров. Соответственно, они не должны подорожать. Сохранятся также нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки.

          Таким образом, эффект будет действовать только на 60% корзины стандартного потребления, отмечает статс-секретарь Минфина Юрий Зубарев. Поэтому реальный вклад в инфляцию может составить от 1,2% до 1,5%. Учитывая рекордно низкий рост потребительских цен в стране, годовая инфляция в России не должна выйти за пределы целевой в 4%. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что в 2019 году инфляция в результате поднятия ставки НДС составит от 1,5% до 4,5%, то есть в худшем случае выйдет немного за целевой уровень в 4%, но уже в 2020 году вернется к нему.

          «Сначала повышение НДС может привести к «откату» деловой активности, но затем активность повысится благодаря общему развитию страны», – считает Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры». Ведь полученные дополнительные доходы должны пойти на развитие медицины, образования и инфраструктуры, что окажет благоприятный эффект на экономику в целом.

          Еще один возможный негативный фактор – временный отказ ЦБ РФ от снижения процентных ставок на фоне роста инфляции. «Это, безусловно, отрицательно скажется на экономической ситуации и ипотечных заемщиках, и предпринимателях, рассчитывающих на более низкую стоимость кредитов», – считает главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Впрочем, ипотечные ставки уже рекордно снизились вслед за падением ключевой ставки ЦБ до 7,25%. В ВТБ на начало июня ипотеку можно оформить уже по ставке от 8,9%, в Сбербанке – по ставке 7,1–9,5% при покупке жилья в новостройке. Это еще не те 7% годовых, до которых Владимир Путин поставил задачу снизить ипотечные кредиты, но очень близко.

          На самом деле собирать каждый год дополнительно по 600 млрд рублей за счет НДС – тоже задача не из простых. Без усиления контроля поступления от НДС даже после повышения ставки могут стремиться к привычным показателям, предупреждает эксперт по налогам АКГ «Градиент Альфа» Ирина Парулева.

          «Есть определенные среднеотраслевые ставки налоговой нагрузки. Каждое предприятие, чтобы не вызывать пристального внимания к себе со стороны налоговых органов, должно уплачивать налогов не меньше этих значений. Но если предприятие, прибегающее к разного рода «схемам», спланировало себе, к примеру, 6% налоговой нагрузки, то оно будет стремиться уложиться в эту нагрузку независимо от ставки НДС. Разумеется, в переходный период, когда в выручке уже будет заложен 20% НДС, а к зачету еще будут приниматься ранее уплаченные 18%, будет некий рост поступлений со стороны подобных налогоплательщиков», – поясняет налоговый эксперт.

          Но в целом рассчитывать на надежный приток в бюджет можно лишь со стороны крупных «белых» предприятий, тогда как значительная часть предприятий «затенены», поэтому и требуется усилить борьбу с разного рода «оптимизационными схемами», говорит Парулева.


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