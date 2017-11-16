Налоговый маневр нужен для врачей, учителей и дорог

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17 января, среда  |  Последнее обновление — 05:57  |  vz.ru
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Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Французы хотят половину Резервного фонда РФ в счет долгов царской России Фото: Валерий Бушухин/ТАСС
Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги? Подробности...
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Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве

Греция и Македония претендуют на одно и то же историческое наследие (на фото – гигантский памятник Александру Македонскому в Скопье)Фото: Ognen Teofilovski/Reuters
Соединенные Штаты надеются урегулировать давний конфликт между Грецией и Македонией по поводу названия бывшей югославской республики. Это даст возможность снять возражения Афин по поводу вступления Македонии в НАТО. Зачем Вашингтон так активно втягивает Скопье в свою орбиту, ведь, казалось бы, политическое значение Македонии не столь велико? Подробности...
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Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной

Представьте себе, что брать бесплатный хлеб – это унизительно. Поэтому толпа может стать злым и неуправляемым организмомФото: Смирнов Владимир/ТАСС
Потоки оскорблений и хамство – главная реакция, которую получили в свой адрес некоторые предприниматели, решившие бесплатно раздавать свою собственность беднякам. Как выяснилось, такие примеры в России не редкость. С чем связано подобное поведение тех, кто, казалось бы, должен только благодарить за любую оказанную им помощь? Подробности...
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Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями

Виктор Орбан и Михай ТудосеФото: Laszlo Balogh/Reuters,
Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters
В Европе новый скандал с нацистским душком, который Брюссель старательно пытается не заметить. По сути, премьер Румынии пообещал перевешать венгров Трансильвании, если они продолжат борьбу за автономию. К сожалению, это не проблема только лишь отношений Румынии и Венгрии. Это угроза масштабного кризиса, в который может быть вовлечена и Россия. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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За новой атакой на Порошенко стоит Джордж Сорос

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Стихийная коалиция лидеров общественного мнения объединила по принципу ненависти к Порошенко людей абсолютно разных взглядов и интересов. Но мы должны четко понимать, кто запускает эту волну и какой результат она должна принести. Подробности...
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Это был наш русский Че Гевара

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
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Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых

Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
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          Налоговый маневр нужен для врачей, учителей и дорог

          Государство залезет в карман россиян ради роста вложений в человеческий капитал   16 января 2018, 18:01
          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Правительство ищет пути повысить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру, без которых невозможно развитие экономики. Для этого рассматриваются так называемые бюджетный и налоговый маневры. В чем именно они заключаются и каких изменений стоит ждать как бизнесу, так и гражданам?

          Российское правительство прорабатывает различные варианты проведения бюджетного и налогового маневров с целью увеличить суммарно на 1,5–2% расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Бюджетный маневр предполагает рост расходов на эти три статьи и одновременное снижение расходов на ряд других статей, сказал помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, расчеты, которые делались и в Центре стратегических разработок, и в администрации президента, довольно близки. Плюс рассматривается оптимизация налогов в разных вариантах, подытожил он.

          Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что правительство готовит предложения по перенастройке налоговой системы. «Мы готовим различные варианты, в том числе перенастройки в налоговой системе, с тем чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». При этом он уверяет, что изменения в налоговой системе не приведут к увеличению нагрузки на бизнес.

          Рост расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру, безусловно, необходим. «Без здорового населения, имеющего высокий уровень образования, сложно построить конкурентоспособную экономику. Без высокого уровня образования нельзя добиться высокого уровня цифровизации экономики, внедрения высоких технологий во все сферы жизни, – говорит Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс». – Задача инфраструктурных проектов – создать условия для развития экономики. Инфраструктура является важным фактором при принятии инвесторами решения о вложениях в проекты или открытии новых производств. Низкий уровень развития инфраструктуры может сдерживать рост российской экономики».

          Чтобы повысить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру, рассматривается два пути. С одной стороны, это бюджетный маневр, который предполагает сокращение ряда других расходных статей, в частности расходов на правоохранительные органы, но не на оборону. Также можно было бы смягчить бюджетное правило на 2018–2020 гг., по которому тратить разрешается только доходы исходя из 40 долларов за баррель, а полученное сверх этого порога отправляется в резервы. В 2018 году Минфин надеется пополнить резервы на 3% ВВП при благоприятной нефтяной конъюнктуре. Предполагается, что при среднегодовой цене нефти 54–55 долларов за баррель бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы на 2 трлн рублей, а при нефти по 60 долларов за баррель – 2,8 трлн рублей.

          Глава ЦСР Алексей Кудрин предлагает увеличить бюджетные расходы за счет поднятия цены отсечения до 45 долларов за баррель. Это даст бюджету дополнительно порядка 1% ВВП. То есть часть дополнительных нефтегазовых доходов можно потратить на дополнительное финансирование отдельных статей бюджета. Плюс к этому можно расширить программу заимствований на внутреннем рынке. «Спрос на российский госдолг продолжает оставаться высоким, а значит, стоимость заимствования будет приемлемой даже в случае увеличения объемов выпуска ОФЗ», – считает Зварич.

          Минфину вряд ли нравится идея сокращения пополнения резервов. Пока есть возможность, ведомство желает накопить резервы, чтобы бюджету было не так тяжело, когда нефтяные котировки снова обвалятся. Такая консервативная политика показала свою эффективность во время последней рецессии на фоне обвала нефти. Раньше Минфину всегда удавалось отстаивать свое мнение.

          К бюджетному маневру также можно отнести такую тяжелую тему, как повышение пенсионного возраста. Тема эта постоянно поднимается, но отвергается правительством. По мере постепенного повышения пенсионного возраста расходы бюджета на пополнение дефицита ПФР должны снижаться.

          Второй способ найти дополнительные средства на увеличение социальных расходов – провести налоговый маневр. Он заключается в перераспределении налоговой нагрузки в пределах некоторых отраслей или между некоторыми категориями налогоплательщиков.

          Суть в том, чтобы увеличить доходы бюджета, но не усилить нагрузку на бизнес. Одна из главных дискуссий – как снизить страховые взносы и одновременно повысить НДС, чтобы нащупать нужный баланс. Называлось целых четыре формулы такого маневра.

          Снижение страховых взносов выгодно для бизнеса, так как уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда влечет снижение себестоимости производимых товаров и выполняемых работ. С другой стороны, потери бюджета компенсируются за счет повышения НДС, который входит в стоимость товаров. Этот налог меньше влияет на бизнес, так как есть возможность переложить его на плечи покупателей. Чем больше НДС, тем больше это бьет по кошелькам граждан. Это подстегнет инфляцию, и здесь важно не допустить ее разгона с текущих 2,5% до более чем 4% (целевой уровень ЦБ).

          За счет снижения страховых взносов Минфин также рассчитывает вывести зарплаты из тени. А это, как следствие, способствует росту доходов страховых фондов.

          В одном из вариантов налогового маневра обсуждалось также повышение НДФЛ до 15%. И недавно газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника писала, что это повышение обсуждалось на совещании у президента.  Однако замминистра финансов Илья Трунин во вторник опроверг обсуждение повышения ставки этого налога. «Мне про это не известно. У нас такое не обсуждается», – сказал он RNS в кулуарах Гайдаровского форума.

          Повышение НДФЛ – еще более опасный шаг, так как может привести к еще большему уходу в тень части работников, что аукнется потерями доходов бюджета.

          «Повышение НДФЛ, так же как и повышение налоговой нагрузки бизнеса, нельзя считать допустимой мерой, поскольку это приведет к еще большему обеднению населения. Можно рассматривать только вопрос о введении прогрессивного налогообложения: когда богатые будут платить больше остальных»,

          – считает Сергей Литвиненко из аудиторского бюро «Деловой фарватер». Кстати, ранее обсуждалось также повышение акцизов на предметы роскоши.

          Чтобы не отпугнуть бизнес повышением налоговой нагрузки, более эффективным будет обеление экономики, только не путем ужесточения контроля со стороны налоговых и правоохранительных органов, а путем стимулирующих мер, плюс за счет сокращения расходов на финансирование правоохранительных органов и госслужб, считает Литвиненко.


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