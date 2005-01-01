Кудрин подсчитал экономию для бюджета из-за повышения пенсионного возраста

Взгляд
15 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
Разделы

Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким на встрече в СингапуреФото: Susan Walsh/AP/ТАСС
Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию. Российско-корейская встреча в верхах не будет иметь такого международного резонанса, как недавние беседы Кима с Трампом, но зато на ней могут быть достигнуты реальные договоренности. Впрочем, сингапурский саммит и не мог завершиться никак иначе, потому что на самом деле Трампа интересует вовсе не Корея. Подробности...
Перейти а раздел…

Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина наживает себе еще одного врага в Европе

СБУ устроила охоту за картой «Великой Румынии», включавшей часть современной Черновицкой областиФото: ssu.gov.ua
Политика принудительной украинизации, которую проводит Киев, стала раздражать не только Венгрию (если брать лишь западных соседей Украины). Теперь и Румыния возмущена силовыми акциями, проводимыми Украиной против национальных меньшинств. Почему киевские чиновники обвиняют местных румын в сепаратизме и есть ли для этого реальная подоплека? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Три вещи, которых не хватает на чемпионате мира

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Всем хорош чемпионат мира по футболу в России – и стартовым матчем, и атмосферой дружелюбной расслабленности на улицах. Но есть, пожалуй, три вещи, которыми он нехорош. Вернее, которых ему не хватает. Подробности...

У России теперь есть сборная, и она умеет играть в футбол

Дмитрий Пугаченко, журналист
Сборная России по футболу внезапно превратилась из гусеницы в бабочку и поразила всех – и оптимистов, и скептиков. 5:0 – и надежда Саудовской Аравии умерла, точь-в-точь как когда-то под песню группы «Чайф» умерла надежда Ямайки. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Три из пяти голов можно смело записывать в шедевры

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Господи, кто б мне сказал, что буду гордиться сборной России по футболу! Молодцы, парни. Чистая, красивая, абсолютная победа. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин оценил игру сборной в первом матче ЧМ-2018
          Европейские СМИ: ЧМ станет дерзким геополитическим триумфом РоссииПриехавшая к Сенцову омбудсмен Украины нарушила законодательство РоссииВ Кремле прокомментировали проведение пенсионной реформыКремль отреагировал на «слова Трампа» о русском Крыме
          Британцы сравнили болельщиц России и Саудовской АравииМакрон захотел поменять основной язык ЕвросоюзаАзербайджанцы избили пьяного американского военнослужащего в ЛитвеНазваны пять самых смертоносных подлодок в мире
          Прибывшие на ЧМ иностранные журналисты пришли в восторг от СочиЗеман торжественно сжег гигантские красные трусыСпрогнозированы последствия возможного ядерного удара США«Терминатор-3» назвали угрозой для «самого смертоносного оружия США»

          Главная тема


          Назван главный урок сингапурского саммита Трампа и Ким Чен Ына

          «Слишком много хороших слов»


          Игрок сборной России не выдержал потока комплиментов

          Трансляции «агрессора»


          Украину заставили смотреть ЧМ-2018 в России из-за долгов

          «уходит боль»


          Лидер группы «Чайф» перепел песню про «пять – ноль»

          первый матч


          Британские СМИ: Российская сборная показала сенсационный результат

          «бот путина»


          Слова Трампа о «русском Крыме» вывели из себя украинских журналистов

          старый конфликт


          Расширение НАТО споткнулось о национальную гордость македонцев

          пятое поколение


          Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          «наш Клинт Иствуд»


          Егор Холмогоров: «Мемы» говорухинских фильмов определили мировоззрение нескольких поколений

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Кудрин подсчитал экономию для бюджета из-за повышения пенсионного возраста

             15 июня 2018, 11:40
          Фото: Стоян Васев/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Повышение пенсионного возраста сэкономит российскому бюджету с 2024 года по 1 трлн рублей в год, значительную часть этих средств направят на повышение пенсий, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

          «Эти деньги бюджета – в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», – заявил Кудрин, говоря о выгоде, которую получит бюджет после повышения пенсионного возраста в России.

          По его словам, «значительная часть, если не большая, этих средств пойдет на повышение пенсий. Это перераспределение с молодых возрастов этих возможностей на более старшие возраста», передает РИА «Новости».

          Еще часть от сэкономленных бюджетных ресурсов, по словам главы Счетной палаты, должна пойти на финансирование здравоохранения. «По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах. Поэтому можно сказать, что весь основной эффект, полученный от повышения пенсионного возврата, пойдет на поддержку пенсионеров», – сказал он.

          Кудрин также отметил, что повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в России в текущих условиях было неизбежным. «Я считаю, к этому решению все равно пришлось бы прийти, рано или поздно», – прокомментировал Кудрин.

          По его мнению, одной из причин повышения НДС стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть. «Это также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были 100–110 долларов (за баррель – ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», – сказал он.

          «Во-вторых, доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые: транспорт, связь, информатизация и услуги. Доля нефтяной экономики в нашей экономике уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы», – считает Кудрин.

          Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

          По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............