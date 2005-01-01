Кудрин подсчитал экономию для бюджета из-за повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста сэкономит российскому бюджету с 2024 года по 1 трлн рублей в год, значительную часть этих средств направят на повышение пенсий, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Эти деньги бюджета – в первые годы это будет больше ста миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», – заявил Кудрин, говоря о выгоде, которую получит бюджет после повышения пенсионного возраста в России.

По его словам, «значительная часть, если не большая, этих средств пойдет на повышение пенсий. Это перераспределение с молодых возрастов этих возможностей на более старшие возраста», передает РИА «Новости».

Еще часть от сэкономленных бюджетных ресурсов, по словам главы Счетной палаты, должна пойти на финансирование здравоохранения. «По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах. Поэтому можно сказать, что весь основной эффект, полученный от повышения пенсионного возврата, пойдет на поддержку пенсионеров», – сказал он.

Кудрин также отметил, что повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% в России в текущих условиях было неизбежным. «Я считаю, к этому решению все равно пришлось бы прийти, рано или поздно», – прокомментировал Кудрин.

По его мнению, одной из причин повышения НДС стало снижение доходов государства из-за падения цен на нефть. «Это также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были 100–110 долларов (за баррель – ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти. И, конечно, это сказывается на доходах и федеральных, и бюджетов субъектов РФ», – сказал он.

«Во-вторых, доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые: транспорт, связь, информатизация и услуги. Доля нефтяной экономики в нашей экономике уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы», – считает Кудрин.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.