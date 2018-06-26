Лидер «Коррозии металла» рассказал о планах на случай победы в выборах мэра

Кандидат на пост мэра Москвы, лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил, что в случае победы на выборах откроет сеть баров и рюмочных.

Троицкий рассказал, что рюмочные он хочет назвать «Антисоветскими», передает РИА «Новости».

«А каким образом человеку коротать время на остановке, чтобы не замерзнуть зимой?», – сказал он, объясняя свое намерение.

Ранее кандидат на пост мэра столицы заявлял, что планирует отправить жителей «хрущевок» на Марс, а также сделать парковки бесплатными для коренных москвичей. Кроме того, он сообщал о планах «создать над Москвой купол, регулирующий погоду, чтобы всегда было тепло и солнечно».

Сергей Троицкий неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост мэра, и не только Москвы, но и других городов. Впервые его выдвинула Праворадикальная партия на выборах в 1993 году, которые не состоялись из-за октябрьского путча.

В 2007 году Троицкий одержал победу на выборах мэра поселка Запрудня Московской области, но от должности отказался.

В 2014 году он собирался баллотироваться в мэры Новосибирска, однако был задержан в аэропорту за попытку пронести в самолет жидкость и сопротивление органам власти.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.