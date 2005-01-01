В ОБСЕ выразили сожаление из-за отказа Примакову во въезде на Украину

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сожалеет из-за того, что Украина запретила въезд сотрудникам двух российских СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сожалеет из-за того, что Украина запретила въезд журналисту Евгению Примакову.

«Я сожалею, что журналистам, работающим на российские СМИ, – Евгению Примакову и Поле Слиер, как сообщается, отказали во въезде на Украину. Я напоминаю, что все страны-участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе», – написал Дезир, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в Кремле пообещали разобраться в обстоятельствах, при которых журналисту Евгению Примакову запретили въезд на Украину.

Российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с произошедшим.

Во вторник украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.