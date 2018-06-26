Силуанов анонсировал внесение в кабмин проекта индивидуального пенсионного капитала

В 2018 году Минфин представит на обсуждение правительству предложения по льготным условиям для работодателей и граждан при создании индивидуального пенсионного капитала, сообщил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов добавил, что в 2018 году правительство должно «определиться с дальнейшим прохождением этого законопроекта», передает ТАСС его заявление в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, о подготовке системы индивидуального пенсионного капитала стало известно в июне.

До этого было предложено поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.