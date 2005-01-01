Басков удивил Киркорова подробностями личной жизни Бузовой

У певицы Ольги Бузовой появился поклонник, которому могут не понравиться разговоры о близких отношениях артистки с Филиппом Киркоровым, заявил артист Николай Басков.

Во время эфира программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» Киркоров вместе с другими артистами обсуждал свой клип на песню «Цвет настроения синий». Ближе к концу передачи к обсуждению присоединилась Ольга Бузова, которая также принимала участие в съемках клипа, пишет Ura.ru.

Как только певица вошла в студии, ведущий Андрей Малахов стал намекать на ее близкие отношения с королем поп-сцены. После этого Басков заявил, что у него есть телефон мужчины, который будет недоволен подобными высказываниями.

Киркоров удивился услышанному и поинтересовался у него: «Ты что, знаешь что-то, чего не знаю я?». В ответ на это Басков заявил, что хорошо осведомлен о личной жизни телеведущей.

Ранее на страницах Киркорова и Бузовой в соцсетях появились фото, на которых звезды танцуют откровенный танец.