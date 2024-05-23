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Макаров предложил способ преодолеть разрыв между «богатыми» и «бедными» регионами
Глава комитета Госдумы Макаров выступил за введение механизма бюджетного перераспределения для регионов
Необходимо ввести механизм бюджетного перераспределения, чтобы исключить ситуации, при которых некоторые регионы в силу особенностей географии и ресурсообеспечения не могут обеспечить своим жителям равный с более обеспеченными регионами уровень качества жизни, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
При этом линейное изменение, по его словам, приведет к еще большему разрыву между богатыми и бедными регионами.
«Дополнительные средства, которые мы можем получить в результате изменений, будут направляться в регионы страны, нуждающиеся в поддержке в первую очередь. Налоги и бюджет – сообщающиеся сосуды. Поэтому очень важно, чтобы все это рассматривалось одновременно», – сказал Макаров в интервью «Ведомостям».
Правительство, сообщил глава комитета Госдумы, уже согласилось, что в данном случае законопроект «О налогах» будет внесен в рамках единого пакета поправок к бюджету этого года. «Там должны быть решены тоже очень важные для всех бюджетополучателей вопросы, например, списание долга регионов перед федеральным бюджетом», – отметил он.
Также Макаров заявил, что выиграть в результате введения более справедливой налоговой системы в России должен тот бизнес, который вкладывается в регион, где возникает прибыль, который повышает людям зарплату, заботится о благосостоянии своих работников.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.