Макаров объяснил, какой бизнес должен выиграть от более справедливой налоговой системы

Макаров: Бизнес, инвестирующий в регионы и повышающий зарплаты, выиграет от более справедливой налоговой системы

Tекст: Ольга Никитина

«И от обратного, кто должен проиграть – те, кто пытается уходить от своих конституционных обязанностей платить налоги, те, кто пытаются выводить из страны деньги за пользование нашими природными богатствами или трудовыми ресурсами, кто формирует центры прибыли за пределами нашей страны», – объяснил Макаров в интервью «Ведомостям».

Подход, по его словам, должен быть не линейным, а предполагать системные изменения. «Для бизнеса важна предсказуемая и стабильная налоговая система. Если мы ставим национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года, честно будет и бизнесу обеспечить такой же горизонт планирования. Налог на сверхприбыль был понятным, но не системным шагом. Такие решения должны быть исключением из правил, а не правилом», – заметил он.

Макаров задался вопросом о том, как обеспечить справедливость между компаниями. «Прогрессивная шкала налога на прибыль – не лучшая идея, она может привести только к занижению налога», – уверен глава комитета Госдумы.

Тема справедливости, по его словам, заложена в ст. 57 Конституции: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». «Кто-то платит, кто-то ищет лазейки. Для бизнеса – и он сам об этом просит – очень важно закрыть эти лазейки, поскольку их наличие позволяет недобросовестным компаниям уходить от уплаты налогов, и создается искаженное поле конкуренции. Добросовестные становятся менее конкурентоспособными», – пояснил Макаров.

Он также рассказал о том, как решается проблема перехода от упрощенной системы налогообложения к общей.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.