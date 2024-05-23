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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    12 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    23 мая 2024, 12:38 • Новости дня

    Макаров объяснил, какой бизнес должен выиграть от более справедливой налоговой системы

    Макаров: Бизнес, инвестирующий в регионы и повышающий зарплаты, выиграет от более справедливой налоговой системы

    Tекст: Ольга Никитина

    Выиграть в результате введения более справедливой налоговой системы в России должен тот бизнес, который вкладывается в регион, где возникает прибыль, который повышает людям зарплату, заботится о благосостоянии работников, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

    «И от обратного, кто должен проиграть – те, кто пытается уходить от своих конституционных обязанностей платить налоги, те, кто пытаются выводить из страны деньги за пользование нашими природными богатствами или трудовыми ресурсами, кто формирует центры прибыли за пределами нашей страны», – объяснил Макаров в интервью «Ведомостям».

    Подход, по его словам, должен быть не линейным, а предполагать системные изменения. «Для бизнеса важна предсказуемая и стабильная налоговая система. Если мы ставим национальные цели до 2030 года и на перспективу до 2036 года, честно будет и бизнесу обеспечить такой же горизонт планирования. Налог на сверхприбыль был понятным, но не системным шагом. Такие решения должны быть исключением из правил, а не правилом», – заметил он.

    Макаров задался вопросом о том, как обеспечить справедливость между компаниями. «Прогрессивная шкала налога на прибыль – не лучшая идея, она может привести только к занижению налога», – уверен глава комитета Госдумы.

    Тема справедливости, по его словам, заложена в ст. 57 Конституции: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». «Кто-то платит, кто-то ищет лазейки. Для бизнеса – и он сам об этом просит – очень важно закрыть эти лазейки, поскольку их наличие позволяет недобросовестным компаниям уходить от уплаты налогов, и создается искаженное поле конкуренции. Добросовестные становятся менее конкурентоспособными», – пояснил Макаров.

    Он также рассказал о том, как решается проблема перехода от упрощенной системы налогообложения к общей.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.

    22 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области

    Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ

    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько баз, где украинские военные проходят обучение у иностранных боевиков, уничтожены Вооруженными силами России, в их числе секретная база в Харьковской области, сообщила британская газета Sun.

    База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».

    Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.

    Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

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    23 мая 2024, 01:30 • Новости дня
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    Ходорковский рассказал о секретной роли Ротшильда в деле ЮКОСа
    @ Heikki Saukkomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инвестиционный банкир лорд Джейкоб Ротшильд, четвертый барон Ротшильд из британского клана Ротшильдов, выполнял роль «протектора» в ЮКОСе, сообщил основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом).

    В интервью Юрию Дудю Ходорковский* рассказал, что в период, когда он возглавлял ЮКОС, было принято решение о протекторе в компании – лице, «которое выполняет функции человека, следящего за тем, что происходит».

    Ходорковский* пояснил, что такой человек должен быть независимым и пользоваться доверием, так как у него лишь «одна функция» – если протектор видит, что держатель контрольного пакета действует «под давлением», то «должен вскрыть конверт и передать контрольный пакет» другому человеку – в случае ЮКОСа выбранным заранее человеком был Леонид Невзлин*.

    Ходорковский* сказал, что решение ввести протектора «сыграло», когда его арестовали. По плану, протектор «должен был увидеть», что Ходорковский* действует «под давлением», и в этом случае забрать у него полномочия. Ходорковский* сообщил, что так и произошло, когда его «взяли в тюрьму».

    На вопрос о том, кто был протектором, Ходорковский* ответил: «Это очень характерная фигура, роль которой в компании все всячески обсуждали, и никто не знал на самом деле. Недавно умерший лорд Джейкоб Ротшильд».

    Напомним, Ротшильд скончался 26 февраля 2024 года в Лондоне в возрасте 87 лет. В феврале 2024 года Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более 50 млрд долларов. Россия подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда.

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    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    22 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    Попавший в плен российский боец убедил четверых солдат ВСУ сдаться
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Сорока» рассказал, как попал в украинский плен и смог убедить четверых бойцов ВСУ самих сложить оружие и сдаться.

    В ходе штурма «Сорока» получил ранение и решил спрятаться в первом попавшемся подвале, чтобы перебинтоваться, однако там уже находились украинские солдаты, которые, увидев его, направили в его сторону автоматы, передает «Российская газета».

    «За мной заскочил «Золотой». По нему выстрелили, слава богу, он остался жив. Собственно, потерял сознание, очнулся без оружия, без брони. Украинцев было семеро. Хотели они нас сдать командованию», – поделился воспоминаниями боец.

    По словам «Сороки», трое украинцев ушли искать потерянную рацию, но были расстреляны своими же. В итоге в подвале остались двое бойцов ВС России и четверо военных ВСУ. «В ходе беседы было понятно, что воевать они не хотят. Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют», – рассказал военнослужащий.

    «Сорока» убедил украинцев сдаться, пообещав отвести их прямо к командованию. В итоге все четверо украинцев решили не возвращаться на родину даже по обмену, чтобы вновь не оказаться на фронте.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал самый эффективный способ спастись для солдат ВСУ.

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    22 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку во время войны в Карабахе
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2020 году в подготовке «войны» против Армении две страны, входящие в состав Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помогали Азербайджану, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян заявил в парламенте, что знает две страны ОДКБ, которые помогали Азербайджану и в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

    По его словам, «эти страны создали имитацию, что помогают нам». При этом премьер не назвал их.

    Ранее Пашинян в интервью британским СМИ заявил, что не знает, зачем его стране оставаться в составе ОДКБ. По его словам, Армения почти «приостановила участие в ОДКБ», стороны могут «достичь точки невозврата», если «такое состояние будет продолжаться».

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    22 мая 2024, 21:19 • Новости дня
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    Путин разрешил ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России
    @ Михаил Терещенко/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился разрешить добровольную ликвидацию «Америкэн Экспресс Банка» в России, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе отмечается, что ООО «Америкэн Экспресс банк» разрешаются мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    Учредитель кредитной организации в России – американская компания American Express.

    Напомним, американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии после начала СВО.

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    22 мая 2024, 20:43 • Новости дня
    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус

    Российский МИД ответил на призыв эстонских властей окружить Саатсеский сапог забором

    МИД: Окружение Саатсеского сапога в Эстонии забором не повлияет на его статус
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Возможность передачи Саатсеского сапога Эстонии никогда не рассматривалась российскими властями. Более того, подобные разговоры лишены всякого смысла, заявили в МИД, реагируя на инициативу эстонских властей построить ограждения вокруг этого участка территории.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок по-прежнему сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку без пограничных формальностей, передает РБК.

    Напомним, Саатсеский сапог – часть территории Псковской области, которая небольшим клином вдается в пограничный Выруский уезд Эстонии. Через нее в районе деревни Саатсе проходит железная дорога «Вярска – Саатсе». Таким образом эстонские граждане, переезжая в Саатсе и обратно, пересекают российскую территорию.

    Как сообщалось ранее, Эстония решила построить ограждение вокруг участка границы с Россией.

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    22 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Умерла актриса Елена Муратова
    Умерла актриса Елена Муратова
    @ Зотин Игорь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на 93-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Муратова.

    О смерти актрисы сообщил Институт современного искусства (ИСИ). «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Елены Петровны Муратовой, талантливой актрисы театра и кино, заслуженной артистки России», – говорится в некрологе на сайте ИСИ. Причина смерти не называется.

    Елена Довлатбекова, прославившаяся под фамилией Муратова, родилась 23 февраля 1932 года в Тифлисе (наст. время Тбилиси). Выпускница ВГИКа. Ее дебютной ролью стала работа в ленте «Шарф любимой» в 1955 году. Фильмография Муратовой насчитывает 46 проектов, наиболее известные – «Стряпуха», «Гранатовый браслет», «Анна Каренина», «Вий», «Зигзаг удачи», «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

    На прошлой неделе стало известно о смерти актера, каскадера Владимира Жарикова, снявшегося в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Десять негритят».

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    23 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Сожительница замминистра Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper

    Сожительница замглавы Минобороны Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper перед его арестом

    Сожительница замминистра Иванова переоформила Mercedes и MINI Cooper
    @ wikipedia.org

    Tекст: Александра Юдина

    Сожительница замглавы Минобороны Тимура Иванова Мария Китаева на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других лиц, следует из открытой базы данных.

    Отмечается, что в декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S, а 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник, передает РИА «Новости».

    Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска – около 500 тыс. рублей.

    Также в открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Известно, что 14 мая у иномарки появился новый владелец. Стоимость автомобиля составляет примерно 7,8 млн рублей.

    Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова

    ВС РФ нанесли удар по порту Очакова, где ВСУ готовили высадку десанта на Кинбурнскую косу

    Российские силы нанесли удар по военному порту Очакова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные 22 мая нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по военному порту города Очакова в Николаевской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара был срыв подготовки ВСУ к атаке и высадке десанта на Кинбурнскую косу.

    Лебедев сообщил РИА «Новости», что все военные объекты в основном расположены на побережье, гражданским туда вход воспрещен. Ночью, по его словам, российская сторона дважды ударила по объектам в Очакове с помощью БПЛА.

    «Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», – уточнил он.

    По информации Лебедева, в порт в последние дни были доставлены «различные плавсредства – от катеров до водных мотоциклов». «Есть мнение, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу», – добавил он.

    В апреле подполье сообщало, что Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ на побережье Очакова, в котором было около 300 военнослужащих.

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    22 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В РЖД намерены внедрить лист ожидания онлайн для тех, кто ждет сданных назад билетов, сообщил замначальника департамента информатизации компании Юрий Данилов.

    По его словам, новая функция позволит пассажирам встать в очередь на билеты, которые уже раскуплены, и получить их в случае отказа других покупателей или добавления вагонов к составу, передает РИА «Новости».

    Как указал Данилов, лист ожидания – это не просто уведомление о доступности билета, а реальная очередь, и при отказе пассажира от билета или добавлении вагонов у человека в очереди появляется возможность его купить.

    Он отметил, что сервис будет запущен в мае 2024 года, а его полное развертывание запланировано на третий квартал. Сейчас система рассылает уведомления о свободных местах всем, кто хотел их купить, одновременно.

    Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги».

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    23 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Стало известно о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина

    «Коммерсант»: Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин

    Стало известно о задержании замначальника Генштаба генерала Шамарина
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    У генерала прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о предполагаемых махинациях, пишет «Коммерсант».

    Сообщается, что Вадима Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК.

    Напомним, ранее по обвинению в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов.

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    23 мая 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.

    Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.

    Коментарии (19)
    22 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области

    Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

    В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.

    В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.

    В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.

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