Макаров призвал сделать плавным переход от УСН к общей системе налогообложения

Глава комитета Госдумы Макаров: Переход от УСН к общей системе налогообложения должен стать более плавным

Tекст: Ольга Никитина

«Малый бизнес развивается, становится средним и затем, при переходе на общую, уже не льготную систему налогообложения, он разоряется. То есть предприниматель заинтересован не в том, чтобы расти, а чтобы остаться маленьким либо дробиться», – описал проблему Макаров в интервью «Ведомостям».

Очевидным решением, по его словам, является то, чтобы переход стал плавным. Нужно, считает он, создать особые, отличные от общих налоговые условия для растущих, но пока некрупных компаний – МСП+. А чтобы исключить дробление, предлагается провести амнистию для тех, кто прибегал к этой недобросовестной практике, отметил депутат Госдумы.

«Но возникает вопрос. Многих ли уэсэнщиков, вообще говоря, все эти изменения могут коснуться? Подавляющее большинство пользователей этого режима с выручкой до 60 млн рублей. Думаю, что их трогать вообще не надо. А «переходная» стадия сейчас – это более 250 млн рублей, может, тоже стоит рассмотреть вопрос об увеличении порога», – отметил Макаров.

Макаров также заявил, что налоговая система в стране должна быть справедливой.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.