Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Макаров призвал сделать плавным переход от УСН к общей системе налогообложения
Глава комитета Госдумы Макаров: Переход от УСН к общей системе налогообложения должен стать более плавным
Сейчас в фокусе обсуждения – проблема перехода от упрощенной системы налогообложения к общей, который должен стать более плавным, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Малый бизнес развивается, становится средним и затем, при переходе на общую, уже не льготную систему налогообложения, он разоряется. То есть предприниматель заинтересован не в том, чтобы расти, а чтобы остаться маленьким либо дробиться», – описал проблему Макаров в интервью «Ведомостям».
Очевидным решением, по его словам, является то, чтобы переход стал плавным. Нужно, считает он, создать особые, отличные от общих налоговые условия для растущих, но пока некрупных компаний – МСП+. А чтобы исключить дробление, предлагается провести амнистию для тех, кто прибегал к этой недобросовестной практике, отметил депутат Госдумы.
«Но возникает вопрос. Многих ли уэсэнщиков, вообще говоря, все эти изменения могут коснуться? Подавляющее большинство пользователей этого режима с выручкой до 60 млн рублей. Думаю, что их трогать вообще не надо. А «переходная» стадия сейчас – это более 250 млн рублей, может, тоже стоит рассмотреть вопрос об увеличении порога», – отметил Макаров.
Макаров также заявил, что налоговая система в стране должна быть справедливой.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.