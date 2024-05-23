Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

Tекст: Евгений Поздняков

«Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет. Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

«К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.