Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
В Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан
В Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан, погибших или расстрелянных во время отступления ВСУ
Во время отступления из Авдеевки ВСУ заминировали тела убитых и погибших мирных граждан, сообщили представители силовых ведомств ДНР.
По словам силовиков, среди заминированных обнаружили тела тех, кого расстреляли в упор, и тех, кто погиб в результате многочисленных обстрелов, рассказал ТАСС неназванный источник.
Он уточнил, что в некоторых случаях свидетелями минирования оказались родственники погибших. Впоследствии они рассказали российским саперам, где лежат тела, чтобы те смогли их разминировать предельно осторожно.
«Позволить близким похоронить своих родственников – одна из главных задач в таких случаях», – сказал военный.
Как сообщалось ранее, в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.