В Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан, погибших или расстрелянных во время отступления ВСУ

Tекст: Максим Попов

По словам силовиков, среди заминированных обнаружили тела тех, кого расстреляли в упор, и тех, кто погиб в результате многочисленных обстрелов, рассказал ТАСС неназванный источник.

Он уточнил, что в некоторых случаях свидетелями минирования оказались родственники погибших. Впоследствии они рассказали российским саперам, где лежат тела, чтобы те смогли их разминировать предельно осторожно.

«Позволить близким похоронить своих родственников – одна из главных задач в таких случаях», – сказал военный.

Как сообщалось ранее, в Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток.

