Опубликованы фото и видео откровенного танца Киркорова и Бузовой

На страницах Киркорова и Бузовой в соцсетях появились фото, на которых звезды танцуют откровенный танец.

«Ну вот и взорвалась эта бомба замедленного действия – Ольга бузова и Филипп Киркоров. Танец любви в настроении и с настроением...», – написал певец на своей странице в Instagram, опубликовав фото, на котором он и Бузова танцуют страстный танец.



Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 3 Июн 2018 в 11:25 PDT

Некоторые комментаторы посчитали, что Киркоров нашел себе новую пару после долгого одиночества:

«Хорошенькая пара!!», – написала gadjolio.

«Они друг другу подходят», – отметила danechka51.

Однако за пожеланиями счастья посыпалась критика:

«Филипп! Только не Бузова! Она даже танца не достойна», – считает marina_but1504.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 3 Июн 2018 в 11:42 PDT

На критику отреагировали фанты Киркорова:

«Завидуйте все молча! Это войдет в историю, если Филипп действительно женится на Ольге. Пугачева никакая не главная женщина! Ольга молодец! Дорогу молодым», – отметила mery_profmakeup.

Ей в комментариях ответили с фанстраницы первой жены Киркорова Аллы Пугачевой:

«Ну-ну, вы, наверное, главная дорогу вашим молодым никто и не перекрывал. Только чего ж она лезет на Киркорова тогда? Пусть бы и шла своей дорогой молодых», – написали авторы страницы alla_orfey_family.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал новые закадровые съемки клипа «Цвет настроения синий» с участием Ольги Бузовой. В этот раз певец рассказал о «самом опасном» дне работы над клипом.