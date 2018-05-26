Киркоров показал «самый опасный» день съемок клипа с Бузовой

Филипп Киркоров опубликовал новые закадровые съемки клипа «Цвет настроения синий» с участием Ольги Бузовой. В этот раз певец рассказал о «самом опасном» дне работы над клипом.

В своем Instagram Киркоров отметил, что на счетчике YouTube клип «Цвет настроения синий» набрал уже почти 30 млн просмотров. «Это пока абсолютный рекорд за три недели в России», – заметил он.

Киркоров также поблагодарил Тимати за участие в этом «шабаше».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 25 Май 2018 в 11:05 PDT

Ранее Киркоров рассказал о роли «соблазненной и покинутой» кассирши, которую сыграла Ольга Бузова.