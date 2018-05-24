Киркоров рассказал о «соблазненной и покинутой» кассирше Бузовой

Филипп Киркоров выложил в соцсети закадровые съемки клипа «Цвет настроения синий», рассказав о роли «соблазненной и покинутой» кассирши, которую сыграла певица.

«Ее роль «соблазненной и покинутой» кассирши из супермаркета запомнилась всем, и не оставила ни одного человека равнодушным! Умению иронично посмеяться над собой, подурачиться, похулиганить поднять всем настроение на съемочной площадке конечно Ольге отказать нельзя!! Спасибо, дорогая Оля, за настроение и конечно за профессионализм! Твоя роль в продолжении этого «синего» сериала уже готова!», – написал Филипп Киркоров в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Май 2018 в 3:59 PDT

Певец пояснил, что он выкладывает кадры со съемок клипа в честь грядущего 30 миллионного зрителя и абсолютного рекорда России по просмотрам за три недели на YouTube клипа «Цвет настроения синий».

В новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие. В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой.