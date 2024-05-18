Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Подполье прервало движение поездов для ВСУ в Харьковской области
Подпольщики уничтожили железнодорожный релейный шкаф и задержали на сутки движение военных составов с техникой и личным составом ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.