Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».5 комментариев
Ушаков: «Химия» между Путиным и Си Цзиньпином усилилась после встречи в Пекине
Неформальная встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине прошла успешно, по итогам переговоров «химия» между ними упрочнилась, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, встреча прошла в очень благожелательной атмосфере, главы государств находились в хорошем настроении и «очень успешно друг с другом переговорили», передает РИА «Новости».
Во время неформального обеда также была расслабленная атмосфера, «которая помогает лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории», добавил помощник российского лидера.
«То есть «химия» упрочилась в конце концов», – заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином.