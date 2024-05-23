Португалия отложила признание Палестины до достижения консенсуса в ЕС

В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

Tекст: Анастасия Куликова

«США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.