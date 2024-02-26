  • Новость часаЛитва вслед за Латвией решила ограничить ввоз российского зерна
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ
    Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
    Силуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами
    Словакия упрекнула Запад в стремлении к «тотальной эскалации» на Украине
    Российские войска освободили Ласточкино возле Авдеевки
    Путин поздравил Лукашенко с победой патриотических сил на выборах
    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по снарядам для ВСУ
    Дания прекратила расследование диверсий на «Северных потоках»
    В Брюсселе начались столкновения протестующих фермеров с полицией
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Ждет ли нас космическая война

    Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «ГДР» как зеркало развала СССР

    Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Палестино-израильский конфликт может добить Египет

    Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.

    12 комментариев
    26 февраля 2024, 14:37 • Новости дня

    Умер британский бизнесмен Джейкоб Ротшильд

    Британский финансист и бизнесмен Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский финансист и бизнесмен лорд Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет.

    Как говорится в заявлении поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, фонд и поместье с глубокой скорбью сообщают о смерти предпринимателя, бизнесмена, филантропа и культурного лидера лорда Ротшильда, передает РИА «Новости». Там добавили, что Ротшильда «будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям».

    Джейкоб Ротшильд начинал карьеру в семейном банке в 1963 году, после чего стал одним из создателей Группы страховых компаний. В 2002 году лорд Ротшильд был удостоен «Ордена Заслуг» от королевы Елизаветы II.

    Ранее глава фонда RIT Capital Partners Джейкоб Ротшильд заявил, что человечество живет в условиях глобального финансового эксперимента, который проводят мировые центральные банки.

    25 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    В Сети высмеяли заявление Зеленского о потерях ВСУ за два года конфликта
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Так, телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что судя по заявленному количеству погибших военнослужащих, «Зеленский живет где-то мае 2022 года».

    Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление украинского президента подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик».

    Эксперта Центра военно-политической журналистики Борис Рожин подчеркнул, что «за два года войны инфляция жизни украинских солдат выросла в 10 с лишним раз, составляя одну десятую от прежней стоимости».

    В свою очередь публицист и историк Егор Холмогоров написал, что, «если поверить Зеленскому и принять украинские потери убитыми меньше 5%, то останется предположить, что у ВСУ огромные небоевые потери, они сотнями тысяч вымирают от чумы, испанки и триппера и потому не могут сражаться с Россией».

    В Telegram-канале «Бати читают новости» отметили, что «значит за остальные сотни тысяч похоронные не выплачены, а украдены».

    Блогер Юрий Подоляка задался вопросом, зачем в таком случае Украине мобилизация.

    «Раз у ВСУ такие мизерные потери, то зачем вообще объявлять тотальную мобилизацию на Украине? А еще, почему ее до сих пор не объявляют в России и предпочитают обходиться добровольцами?» – написал он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» указала, что то, что Зеленский врет, говоря о количестве потерь в рядах ВСУ, понимает каждый гражданин Украины. По словам официального представителя МИД РФ, он перестал считать за людей население на Украине: они для него единицы, на которых можно получить еще денег от Запада.

    Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат».

    «Только возникает вопрос, а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины, и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат, в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО? Но никто не задаст ему такие вопросы, наверное, потому что нельзя лидеру свободного мира и просто честному парню, задавать такие неудобные вопросы», – заключил он.

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    Коментарии (53)
    25 февраля 2024, 20:47 • Новости дня
    Захарова резко высказалась о словах Зеленского о потерях ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ якобы в 31 тыс. человек, заявила, что он врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

    По ее словам, Зеленский перестал «считать за людей» население оставшихся частей Украины. Она указал, что «граждане Украины – для него не люди, а единицы, на которых можно еще получить западных денег», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    Блогеры и журналисты высмеяли заявление Зеленского. Они отметили нереалистичность потерь в 31 тыс. человек.

    Коментарии (29)
    26 февраля 2024, 06:47 • Новости дня
    Силуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами

    Силуанов пригрозил Западу симметричным ответом на действия с российскими активами

    Силуанов объяснил последствия для Запада действий с российскими активами
    @ minfin.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

    Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 заявили, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

    Коментарии (23)
    25 февраля 2024, 18:58 • Новости дня
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    Зеленский назвал потери ВСУ за два года конфликта
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта составили 31 тыс. человек.

    При этом он отказался называть количество раненых, чтобы Россия не знала «сколько людей ушло с поля боя».

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

    Коментарии (67)
    25 февраля 2024, 15:10 • Новости дня
    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Боррель предположил, что исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

    Боррель назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исход украинского конфликта может решиться уже в ближайшие месяцы, заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель в интервью для El Pais, Брюсселю нужно начать еще больше и активнее помогать Украине. По его словам, такой шаг очень важен, если региональное содружество хочет, чтобы Киев мог продолжать сопротивляться России, передает Газета.Ru.

    Он добавил, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что сопротивляться – это значит побеждать.

    Боррель, комментируя заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он готов поддерживать гипотетические атаки ВС РФ на страны НАТО, отметил, что такие слова являются «ужасом», и призвал европейских лидеров «проснуться».

    Он резюмировал, что сейчас его больше всего беспокоят страх и неуверенность европейских стран, поскольку Европа является «стареющим континентом в молодом мире» и осознала для себя опасность этого факта.

    Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Евросоюз считает, что сложившаяся на Украине ситуация является «тестом на наличие характера», они полны решимости показать готовность поддерживать Киев и без США. Кроме того, Пушков прокомментировал нежелание Канады расширять производство боеприпасов для Украины, а также проблемы во Франции и США с военной поддержкой Киева.

    Коментарии (28)
    26 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве в Испании другого русского перед смертью Кузьминова

    Житель Вильяхойоса: Перед смертью Кузьминова в том же районе убили русского

    Tекст: Ольга Никитина

    В муниципалитете Вильяхойоса в Испании незадолго до того, как обнаружили тело перебежчика из России Максима Кузьминова, был убит другой русский, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.

    Фусьон рассказал РИА «Новости», что в этом районе проживают в основном выходцы из постсоветского пространства, а русские и украинские магазины пользуются большой популярностью. После начала СВО, по его словам, стали чаще происходить драки между украинцами и русскими. При этом в последнее время ситуация, как отметил мужчина, «относительно стабилизировалась». «Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», – сказал он, добавив, что произошло это из-за «каких-то разборок». У испанцев этот район считается неспокойным, отметил Фусьон.

    Когда появились сообщения о смерти «гражданина Украины», все решили, что это осуществили профессионалы, поскольку «двух мужчин, выехавших из гаража, никто не смог идентифицировать». Они не попали в объективы камер видеонаблюдения и не оставили никаких следов.

    В свою очередь местный агент недвижимости Ана Мария сообщила, что после случая со смертью Кузьминова агенты недвижимости в испанском Вильяхойосе намерены ужесточить требования к потенциальным арендаторам, поскольку не доверяют людям с украинскими паспортами. «Мало ли что за человек будет стоять за этими документами», – сказала она.

    По словам другого агента Дмитрия, местные жители задумались о дополнительных мерах безопасности. Люди хотят увеличить число камер видеонаблюдения и добавить освещение в гаражах, рассказал он.

    В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    Сообщалось, что поддельные документы Кузьминов получил от испанских властей.

    При этом Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.

    Коментарии (7)
    25 февраля 2024, 21:31 • Новости дня
    NYT: ЦРУ до начала СВО создало на Украине 12 секретных баз

    New York Times: США создали на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз

    Tекст: Ольга Иванова

    США восемь лет назад создали в Украине «вдоль российской границы» 12 секретных баз, пишет New York Times.

    Как утверждает New York Times, чаще всего эти базы находятся в подземных бункерах. Также сообщается, что с этих баз шло прослушивание российского эфира, а в настоящий момент оттуда ведется управленение дронами-камикадзе.

    Издание пишет, что ЦРУ предоставляют Украине разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижения российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как отмечается в публикации, эти базы превратили Украину в одного из наиболее важных разведывательных партнеров США.

    Примерно в 2016 году, говорится в публикации, ЦРУ начало подготовку украинского «Отряда 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы в ЦРУ могли их взломать. Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, нынешний глава ГУР.

    Кроме того, утверждается, что американская спецслужба помогала в подготовке нового поколения украинских шпионов, которые работали в России, по всей Европе и на Кубе.

    «По словам высокопоставленного европейского чиновника, в конце 2021 года Путин (президент России Владимир) обдумывал, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. Он встретился с главой одной из главных шпионских служб России, который сказал ему, что ЦРУ вместе с британской разведкой Ми-6 контролировала Украину и превращала ее в плацдарм для операций против Москвы», – заключает издание.

    Ранее бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона США Роберт Гейтс заявил, что Россия на данный момент владеет инициативой в украинском конфликте.

    Коментарии (23)
    25 февраля 2024, 23:29 • Новости дня
    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки главнокомандующего в утечке информации и передаче данных России

    Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получает информацию в результате утечки данных, поскольку украинская ставка верховного главнокомандующего «достаточно широкая», кроме того, Киеву приходится раскрывать часть планов своим партнерам.

    Зеленский указал, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет».

    По его словам, «когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей». Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации».

    Зеленский заявлял, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.

    Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не обсуждает со странами НАТО «использование их армий» на украинской территории. «Если Украина будет в НАТО... соответственно будем использовать пятую поправку, если так произойдет», – сказал он.

    Оценивая слова экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу того, что Лондон рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, Зеленский заявил: «Комментировать посла сложно, может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, прекрасно».

    Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море.

    Коментарии (21)
    25 февраля 2024, 22:59 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино

    Губернатор Запорожской области: Российские войска вошли в Работино
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.

    По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.

    Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Коментарии (7)
    25 февраля 2024, 16:51 • Новости дня
    Телепередачу «Наша Russia» решили перезапустить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Юмористическая телепрограмма «Наша Russia» снова будет выходить на телеканале ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой фабрики звезд».

    Как указал Водахов, из того, что можно анонсировать, планируется возвращение «Наша Russia». По его словам, перезапуск уже известных шоу в последнее время становится популярным, потому что «человек любит ровно то, что он знает», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет вторым наставником в шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ, место первого наставника займет лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

    Коментарии (23)
    25 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Мэр Лондона призвал конфисковать имущество россиян на сумму 1,4 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Британии конфисковать имущество россиян, потратить средства он предложил на обеспечение жильем беженцев с Украины, сообщает радиостанция LBC.

    Утверждается, что Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на финансирование 4 тыс. домов, передает РИА «Новости».

    Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что пока нет решения по поводу мер по использованию замороженных российских активов для Украины.


    Коментарии (35)
    25 февраля 2024, 17:57 • Новости дня
    В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции
    В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на ж/д станции
    @ @OlKubrakov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Кубраков на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном, к ним он также приложил свой комментарий, передает ТАСС.

    По его словам, на этих снимках видно 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Он отметил, что поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а потом в другие страны.

    В пятницу неизвестные лица вновь высыпали украинское зерно на железнодорожной станции Дорохуск в Польше. Ранее польские фермеры перекрыли дороги по всей стране и высыпали украинское зерно из вагонов. До этого акция протеста польских фермеров привела к блокировке грузовиков с военной техникой для Украины на границе.

    Коментарии (23)
    26 февраля 2024, 08:37 • Новости дня
    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Депутат Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок

    Шеремет: Реальные потери ВСУ повергнут украинцев в шок
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальные потери, которые несут ВСУ, способны повергнуть украинцев в шок, поэтому Владимир Зеленский сознательно скрывает ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    Шеремет заявил РИА «Новости», что Зеленский является безответственным руководителем, а также предателем и трусом.

    Своими «виртуальными» заявлениями о потерях в рядах ВСУ президент Украины пытается поднять боевой дух военных, измотанных «мясными штурмами», подчеркнул депутат нижней палаты российского парламента.

    Напомним, Зеленский ранее заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года конфликта якобы составили 31 тыс. человек.

    Официальный предстатель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Зеленский врет, и это понимает каждый гражданин Украины.

    Коментарии (5)
    26 февраля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Работино приведет к обнулению успехов ВСУ в контрнаступлении

    Военный аналитик оценил продвижение войск России в Работино
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Работино – символ летнего контрнаступления ВСУ. Освобождение поселка российской армией будет означать обнуление достижений противника на этом направлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска вошли в Работино.

    «Наиболее острая ситуация на Запорожском направлении сейчас складывается в районе села Работино. Судя по некоторым данным, бои ведутся в центре населенного пункта, так как ВСУ попытались контратаковать наши наступающие части с северных окраин. Кроме того, чуть менее напряженные столкновения происходят около Вербового», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «На западе Запорожского направления российская армия отбросила противника на окраину Пятихаток. В районе Каменского, почти на самом берегу Днепра, наши войска также срезают небольшой выступ, который противник смог создать в ходе летнего контрнаступления», – отмечает собеседник.

    «В районе Времевского выступа ВС России продвигаются от Приютного, тем самым создавая угрозу для противника, обороняющегося в Урожайном и Старомайорском. Также наша армия обстреливает дорогу из Угледара в Новомихайловку, а в самом селе бои ведутся на юге и востоке населенного пункта», – подчеркивает он.

    «Работино является символом летнего контрнаступления ВСУ. Российские войска, очевидно, хотят устранить те немногие успехи, которых смог добиться противник во время летнего контрнаступления. С этой точки зрения взятие данного населенного пункта будет знаковым событием. Сейчас мы стремимся освободить это село и занять все участки линии Суровикина», – акцентирует эксперт.

    «Однако следует помнить, что Работино – это не первый символ для Украины. До этого были Мариуполь, Лисичанск и Артемовск. И все это Киев попытался стереть из памяти. Даже Авдеевку, которая была крупной крепостью ВСУ под Донецком, постигла та же судьба. Поэтому следует ожидать, что данное село также окажется в списке «забытых», – поясняет он.

    «С военной точки зрения Работино не столь значимо. Тем не менее без взятия данного населенного пункта невозможно выровнять фронт и обеспечить его устойчивость. После возвращения ранее утраченных позиций мы, вероятно, сохраним давление на противника, вынуждая его держать силы в этом районе и отвлекая от других участков», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее российские войска вошли в село Работино, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления. ВСУ пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли». Противник потерял «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!», – подчеркнул глава региона.

    Кроме того, губернатор Запорожской области указал на коренное изменение ситуации на фронте. Он заявил, что российские войска «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

    О том, что российские силы зашли в село сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка. Под их огневым контролем весь населенный пункт. Большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», – сказал он.

    Напомним, Рогов отмечал, что ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих. Однако он указал, что под Орехов было стянуто много резервов противника. Если ранее, по его мнению, данный участок фронта был донором, и отсюда отправляли боевиков в Авдеевку, Часов Яр, в сторону ЛНР и Харьковской области, то теперь Украина снова начала перебрасывать на Запорожское направление живую силу и технику.

    Минобороны в своем Telegram-канале накануне сообщило, что в районе Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 американского производства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успех под Авдеевкой дал российским войскам преимущество на других участках фронта, в том числе и под Работино.

    Коментарии (0)
    26 февраля 2024, 03:57 • Новости дня
    Берлин заявил о возможной причастности России к гибели перебежчика Кузьминова

    Глава немецкого МВД Фезер не исключила причастность России к гибели перебежчика Кузьминова

    Берлин заявил о возможной причастности России к гибели перебежчика Кузьминова
    @ Serhat Kocak/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что Россия может быть причастна к гибели угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова в Испании.

    Фезер сообщила, что немецкие органы безопасности взаимодействуют с властями Испании, где «расследование убийства российского перебежчика идет полным ходом», передает РБК со ссылкой на Bild.

    Фезер пояснила, что ее страна занимается обеспечением безопасности россиян, которые уехали из России по политическим причинам и получили убежище.

    Она выступила с утверждением, будто речь может идти о «государственном терроризме», но никаких доказательств не привела, передает ТАСС.

    В феврале испанская пресса заявила о смерти Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией о якобы убийстве в Испании Кузьминова. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит.

    Коментарии (28)
    Главное
    Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки
    Зеленский заявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей
    Глава МИД Британии захотел «разуверить» Путина в победе
    ВВС Израиля нанесли удары по базе «Хезболлы» на востоке Ливана
    Грузия призвала Америку к большей эффективности стратегического партнерства
    Полицейского в Подмосковье заподозрили в изнасиловании подростка
    Красноярский бар объявил о закрытии после ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля

    Чего ожидать от рынка недвижимости в 2024 году

    В России продолжается строительство жилья рекордными темпами. При этом стоимость жилья также растет: за последние годы цена квадратного метра в среднем увеличилась вдвое. Стоит ли в 2024 году ожидать ценовых изменений на рынке недвижимости и что для этого необходимо? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ

    Россия продолжает развивать успехи на Запорожском направлении. Так, российские военные вошли в село Работино, взятие которого ВСУ и западные аналитики преподносили как главный успех летнего контрнаступления. И хотя бои еще продолжаются, в экспертном сообществе уверены, что уже сейчас можно говорить о полном обнулении итогов «контрнаступа». Подробности

    Перейти в раздел

    Как фашисты пытались раскаяться в зверствах над мирными жителями СССР

    Ровно 80 лет назад, 25 февраля 1944 года, в руки советской разведки попал крайне интересный документ. В приказе высокопоставленного военного руководства фашисты признали провал своей политики на оккупированных территориях СССР и попытались ее пересмотреть. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Зеленский выдумал цифры потерь украинской армии

    Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. В эти подсчеты не верят даже ближайшие союзники Зеленского – американцы. Но главное, все эти фантазии, похоже, начинают влиять на устойчивость украинского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............