Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил работу
Нижнекамский аэропорт на время перестал принимать и отправлять авиарейсы, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Работа воздушной гавани прекращена с 12.00 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, указало ведомство, передает ТАСС.
Также исполнительный комитет Нижнекамска сообщил, что на территории предприятий города проводятся мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников из-за сообщений о возможной нештатной ситуации.
До этого Telegram-канал Mash сообщал об эвакуации сотрудников с нескольких предприятий в Нижнекамске из-за угрозы атаки дронов.
Ранее в четверг Росавиация сообщала о временной приостановке работы аэропорта Казани для обеспечения безопасности гражданских полетов.