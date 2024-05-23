Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Работу аэропорта ограничили в Казани
Росавиация: Работа аэропорта Казани временно ограничена
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.30, говорится в сообщении Росавиации.
Как говорится в сообщении, днем 23 мая на работу аэропорта Казани были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, передает ТАСС.
В Росавиации отметили, что экипажи, диспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, 15 мая российская ПВО перехватила беспилотник ВСУ над территорией Татарстана.