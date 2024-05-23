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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    12 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    23 мая 2024, 12:18 • Новости дня

    Пекин предостерег США от визитов конгрессменов на Тайвань

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин настоятельно призвал США не допускать визитов американских конгрессменов на Тайвань, заявив, что подобные поездки нарушают принцип «одного Китая», сообщила спикер китайского МИД Ван Вэньбинь.

    По его словам, если американские конгрессмены посетят Тайвань, они серьезно нарушат принцип «одного Китая», передает ТАСС.

    Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин требует от США соблюдать положения трех совместных китайско-американских коммюнике и воздерживаться от организации визитов на Тайвань членов Конгресса.

    Ранее Ван И заявил, что США не должны нарушать красные линии в отношении суверенитета Китая и вмешиваться в его внутренние дела.

    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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    23 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    В Конгрессе показали карту России с пометками «в зоне ударов» ракетами США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, призывая отменить запрет для Киева наносить удары по территории России.

    Отмечается, что Блинкен показал на карте запретную для ударов американским оружием территорию, которая была создана для размещения артиллерии и ракетных комплексов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал C-SPAN.

    Конгрессмен-республиканец также выразил надежду, что Конгресс отменит запрет на удары по российской территории.

    По его словам, в Киеве заверили, что не смогут добиться победы с такими ограничениями.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    22 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России

    Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не смог закончить выступление о возможности использования Киевом оружия США для ударов по объектам в глубине российской территории.

    В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.

    Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.

    «И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.

    Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    23 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву

    Блинкен сообщил о предложении США использовать замороженные активы России как залог для кредитов на поддержку Украины

    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замороженные активы России можно использовать в качестве залога при выдаче кредитов на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен приветствовал решение ЕС тратить доходы от замороженных активов на поддержку Киева. Однако США, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму», передает ТАСС.

    Глава Госдепа заявил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По его словам, это даст возможность получить «значительные средства» для Украины.

    Блинкен рассчитывает, что к июньскому саммиту G7 в Италии США «смогут добиться прогресса». Он подчеркнул, что требуется согласие стран, в которых «находятся эти активы» России.

    Напомним, правительство Германии против того, чтобы замороженные активы России конфисковали и направили на поддержку Украины. МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы.

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    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    23 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Tекст: Антон Антонов

    США выступают против одностороннего признания Палестины, но сами возглавляли «парад нелегитимных признаний» Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

    В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

    При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    23 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России американским оружием

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории, пишет The New York Times.

    По данным газеты, в Белом доме идут активные дебаты по поводу снятия запрета на нанесение украинцами ударов по местам запуска ракет, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что российские военные делают успехи именно по той причине, что ВСУ не разрешено использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    New York Times сообщает, что после «отрезвляющего визита в Киев» Блинкен намерен предложить президенту США Джо Байдену снять такое ограничение.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    22 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В Белом доме опровергли сообщения о поставках Китаем оружия России

    Салливан: США не знают о якобы имеющихся планах поставки Китаем оружия России

    Tекст: Вера Басилая

    США не располагают информацией о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года, но Вашингтон не увидел этого ни в 2022 году, ни в прошлом году, ни до настоящего момента, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что проведет консультации с британским правительством по поводу утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона сведений о том, что Китай якобы будет поставлять оружие России для применения на Украине.

    Помощник американского президента отметил, что рассчитывает «понять, к чему именно относилось это высказывание».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США планируют расширять американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.

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    22 мая 2024, 13:57 • Новости дня
    Песков рассказал, откуда исходит идея применить оружие США для ударов по России

    Песков: Идеи о применении американского оружия по России исходят от горячих голов в Конгрессе США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Намерение еще больше усилить эскалацию на Украине и применить американское оружие для ударов по российской территории исходит от горячих голов в Конгрессе США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что в Конгрессе «много горячих голов», желающих еще большей напряженности в мире, которые следуют в общем фарватере внешней политики США на провоцирование войны «до последнего украинца», передает ТАСС.

    Напомним, ранее группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

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    23 мая 2024, 03:47 • Новости дня
    Китайские войска начали учения около Тайваня

    Tекст: Антон Антонов

    Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая сообщила о начале учений в Тайваньском проливе.

    Учения стартовали в 07.45 по пекинскому времени (02.45 мск). Они проводятся в районе островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь, передает ТАСС.

    Напомним, в 2023 году Китай назвал военные учения около Тайваня предостережением сепаратистам и внешним силам, которые их поддерживают.

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    22 мая 2024, 13:53 • Новости дня
    Кремль: Россия оценит последствия изъятия средств в ЕС и даст ответ

    Tекст: Александра Юдина

    Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет отвечать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что решение Брюсселя стало «нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы».

    Также представитель Кремля назвал экспроприацией любой вариант изъятия российских средств в ЕС.

    Песков пообещал, что данные действия в любом случае повлекут за собой  последствия.

    При этом пресс-секретарь отметил, что страны ЕС «осторожничают», понимая потенциальную опасность таких решений.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада.

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    23 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси

    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о положительном влиянии гибели Раиси на народ Ирана

    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других иранских городов, чтобы попрощаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена звучат цинично и бесчеловечно, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что множество людей участвовали в церемонии прощания со своим президентом и другими погибшими в авиакатастрофе.

    По мнению Володина, только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности, может сказать нечто подобное.

    Политик подчеркнул, что такое хамское отношение вызывает еще большее раздражение у граждан других стран.

    «Из-за политики Вашингтона скоро само слово «американец» станет ругательным», – подытожил Володин.

    Ранее в Кремле назвали неловким и хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» президента Раиси при крушении вертолета.

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    22 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Москва ответила на подозрения Пентагона в запуске противоспутникового оружия

    МИД назвал вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового оружия

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал «информационным вбросом» обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата. Он подчеркнул, что Москва выступает против милитаризации космоса и не раздвигает границы вооруженного противостояния в эту сферу.

    «Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона», – приводит его слова ТАСС.

    «Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств», – добавил он, подчеркнув, что Россия совместно с другими странами продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе.

    Дипломат отметил, что космическая программа России развивается планово, и запуски космических аппаратов, в том числе военных, не являются новостью.

    Рябков призвал США к конструктивному диалогу по вопросам космической безопасности вместо безосновательных обвинений.

    Американцы, по его словам, могут говорить что угодно, политика России от этого не изменится. Если бы они действительно были заинтересованы в укреплении безопасности космической деятельности, то пересмотрели бы свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области, подчеркнул Рябков.

    Ранее Пентагон выступил с предположением, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

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    23 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия

    Tекст: Александра Юдина

    США не ведут переговоры с Польшей о размещении американского ядерного оружия на ее территории в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, в данный момент нет никаких изменений в политике Штатов касательно вопроса о размещении ЯО в Польше, передает РИА «Новости».

    В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. В Кремле заметили, что заявления Варшавы о готовности разместить у себя американское ядерное оружие напугали даже США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество.

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    23 мая 2024, 11:03 • Новости дня
    Роскосмос: Запад стремится превратить космос в арену боевых действий

    Глава Роскосмоса Борисов: Москва встревожена стремлением Запада превратить космос в арену боевых действий

    Tекст: Александра Юдина

    Москва встревожена стремлением ряда западных стран превратить космос в арену боевых действий, важно сохранить космическое пространство свободным от конфликтов, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По его словам, стремление ряда западных государств превратить космос в арену боевых действий вызывает сильную тревогу, передает ТАСС.

    «Необходимо сохранить космос свободным от оружия и конфликтов», – отметил Борисов.

    Ранее Пентагон выступил с предположением, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал это заявление «информационным вбросом».

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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