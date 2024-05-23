В Тбилиси обвинили Блинкена в подрыве двусторонних отношений

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В открытом письме главе Госдепа в четверг грузинский парламентарий напомнил о недавней критике действий США со стороны сенатора Теда Круза, который заявил о том, что своими действиями американская администрация «финансирует врагов и подрывает друзей».

В этой связи депутат от «Силы народа» отметил, что «маленькая Грузия озабочена» заявлениями Блинкена в Сенате о том, что США и ЕС собираются принять меры против Тбилиси из-за закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Вы и действующая администрация США, к сожалению, все сделали для того, чтобы слова «дружба» и «стратегическое партнерство» в наших отношениях приобрели негативную коннотацию, – заявил Созар Субари. – Вы нападаете на нас, а мы защищаемся».

Депутат отмечает, что администрация США «вопреки воле народа Грузии... стимулирует агрессивное меньшинство» для смены правительства, которое пользуется поддержкой большинства.

По его словам, принятый 14 мая парламентом Грузии закон «помогает правительству Грузии обороняться от бессмысленных нападок администрации США».

Депутат считает, что «угрозы США не дадут ничего, как и попытки устроить революции без поддержки народа».