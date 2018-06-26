Учения НАТО у берегов Норвегии назвали сигналом для России

Учения Североатлантического альянса у берегов Норвегии и развитие отношений Норвегии и США должны стать сигналом для России, считает начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

«Они (Россия) должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы (с Норвегией) укрепляем партнерство. Как изменение климата, так и ситуация с безопасностью повысили интерес к северным регионам», – сказал Ричардсон, передает ТАСС.

В свою очередь министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен отметил, что именно ситуация с безопасностью в регионе привела к росту активности НАТО в нем. «Пять-шесть лет назад все было спокойно, но теперь это уже не так. И здесь роль играет не только Россия, дело и в более неопределенной ситуации. Поэтому мы создаем новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками», – заявил он.

«Российскую сторону не должно удивлять проведение нами учений с нашими партнерами. Нет никаких причин на это реагировать», - продолжил Бакке-Енсен, добавив, что «для Норвегии важно быть предсказуемым соседом для РФ».

В понедельник восемь стран НАТО начали противолодочные учения Dynamic Mongoose, которые до 6 июля будут проходить в Северном море рядом с Норвегией.

В середине июня власти Норвегии решили вдвое увеличить число американских солдат в своей стране, разместив их у границы с Россией.