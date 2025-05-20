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Захарова пообещала ответные действия на активность НАТО в Балтийском море
Захарова пообещала ответные действия России на активность НАТО в Балтийском море
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.
Министерство иностранных дел России будет продолжать внимательно следить за ситуацией в акватории Балтийского моря, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости отреагирует на злоупотребления со стороны кораблей государств – членов Североатлантического альянса.
«Со своей стороны Министерство иностранных дел России продолжит отслеживать ситуацию в указанной акватории [Балтийского моря ] и при необходимости и надлежащим образом реагировать на злоупотребление со стороны кораблей государств – членов [Североатлантического] альянса, особенно если они будут создавать риски для наших интересов и безопасности судоходства», – сообщила Захарова.
Она отметила, что подобные действия будут рассматриваться как угроза национальным интересам и безопасности судоходства России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО Балтийского региона и Евросоюза заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты подводной инфраструктуры.
Между тем эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались остановить судно Jaguar под габонским флагом в нейтральных водах Балтийского моря.
Действия Эстонии следует рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО провокацию для разжигания военного конфликта.