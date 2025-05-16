В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.2 комментария
НАТО и ЕС договорились защищать подводную инфраструктуру Балтийского моря
Страны НАТО и ЕС подписали меморандум о защите подводной инфраструктуры Балтийского моря
Страны НАТО Балтийского региона и ЕС заключили соглашение о сотрудничестве в сфере защиты подводной инфраструктуры.
Страны НАТО Балтийского региона и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море, передает РИА «Новости».
Этот документ способствует практическому сотрудничеству между странами региона по вопросам безопасности инфраструктуры. Переговоры о меморандуме были анонсированы на саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки 14 января 2024 года.
Ранее страны НАТО Балтийского региона объявили о начале миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), целью которой является патрулирование Балтийского моря и защита подводной инфраструктуры.
Помощник президента России Николай Патрушев заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы ограничить доступ России к Балтийскому морю. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что у России достаточно ресурсов, чтобы предотвратить превращение Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике. НАТО и Эстония совместно анализируют причины инцидента в Балтийском море после фиксации полета российского истребителя рядом с воздушным пространством страны.