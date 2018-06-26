Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что из-за санкций против России Германия каждый месяц теряет 618 млн евро.

Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Москвой полностью противоречат национальным интересам Германии, которая, по его словам, больше других стран страдает из-за ограничительных мер.

Так, по данным Института мировой экономики в Киле, потери Германии составляют 40% от всего ущерба, который несут страны ЕС, пишут «Известия».

Депутат пояснил, что немецкая экономика во многом ориентирована на экспорт. «Ежемесячно мы теряем 618 млн евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?» – заявил он.

В начале июня немецкие СМИ сообщали, что Европа в одиночку не сможет противостоять США; для этой цели ей необходимо объединиться с Россией и Китаем.

Тогда же премьер-министры сразу трех федеральных земель Германии одновременно обратились к правительству ФРГ во главе с Ангелой Меркель с призывом к интенсивному диалогу с Россией.