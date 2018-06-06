В Германии объяснили необходимость сотрудничества Европы с Россией

Европа в одиночку не сможет противостоять США; для этой цели ей необходимо объединиться с Россией и Китаем, пишут немецкие СМИ.

Так, Европа должна объединиться с Россией, Китаем и другими странами-участницами ядерной сделки с Ираном для борьбы против политики Вашингтона, пишет немецкий журналист Руперт Штернат в статье для издания Suddeutsche Zeitung.

Штернат считает, что в обозримом будущем нет перспектив улучшения отношений между США и Европой; в дальнейшем ситуация лишь усугубится, передает РИА «Новости».

Потому странам, которые подписали ядерную сделку с Ираном, следует объединиться. Если Европе, России и Китаю это удастся, то другие государства, в частности Индия и страны Азии и Южной Америки, присоединятся к инициативе, выразил уверенность немецкий журналист.

Эта позиция подразумевает также отмену несправедливых санкций против России.

Штернат подчеркивает, что мирное существование разных европейских народов в долгосрочной перспективе будет возможно лишь в случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Россией. И в этом случае США, несмотря на позицию президента Дональда Трампа, придется пересмотреть свою политику.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. В ЕС раскритиковали это решение. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.