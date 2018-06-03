Три региона Германии призвали Меркель к интенсивному диалогу с Россией

Премьер-министры сразу трех федеральных земель Германии одновременно обратились к правительству ФРГ во главе с Ангелой Меркель с призывом к интенсивному диалогу с Россией, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

«Нам не нужны очередные санкции. Больше дипломатии и сотрудничества – вот в чем мы нуждаемся», – заявил в совместном интервью глава правительства земли Нижняя Саксония Штефан Вайль, передает RT.

Премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг также согласилась с тем, что с Россией нужно поддерживать диалог, особенно при наличии разногласий.

Швезиг отмечает, что ослабление санкций против ЕС может стать «результатом подобного диалога».

Глава правительства Мекленбурга – Передней Померании также требует перестать чинить препятствия строительству газопровода «Северный поток – 2», так как он важен для всей Германии.

«Нам не нужны атомные электростанции. Мы хотим отказаться и от бурого угля», – заявила она.

Премьер земли Шлезвиг – Гольштейн Даниэль Гюнтер также требует наладить диалог с Россией, несмотря на напряженность в отношениях между Москвой и Берлином.

В конце мая вице-президент бундестага член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман также заявил, что только сотрудничество с Россией позволит решить целый ряд международных вопросов.