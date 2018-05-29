В бундестаге призвали активизировать сотрудничество с Россией

Только сотрудничество с Россией позволит решить целый ряд международных вопросов, в том числе возобновить мирный процесс на Украине и в Сирии, пишет в статье для газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман.

«Нам нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений для возобновления мирного процесса на Украине. Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки», – считает Опперман, передает РИА «Новости».

Кроме того, по его мнению, послевоенное устройство Сирии также «возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом».

Парламентарий также считает, что единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока могло бы стать импульсом для Европы, что особенно актуально на фоне планов Китая по созданию нового Шелкового пути.

Президент России Владимир Путин, пишет вице-президент бундестага, заинтересован в сотрудничестве с западными партнерами для стимуляции национальной экономики.

Ослаблению напряженности между Россией и Германией может поспособствовать чемпионат мира по футболу, если представители стран встретятся в неформальной обстановке, считает Опперман. Поэтому футбольная команда бундестага собирается провести матч с коллегами из российской Госдумы еще до начала чемпионата мира, отмечает депутат в своей статье.

Одновременно Опперман считает, что не следует забывать о разногласиях с Москвой, в частности по конфликту на Украине, вопросу Крыма, ситуации в Сирии и «кибератакам» российских хакеров на западные страны.

Ранее сообщалось, что на заседании правления СДПГ по внешнеполитической линии, которое запланировано на понедельник, лидеры партии намерены призвать главу МИД ФРГ, члена партии социал-демократов Хайко Маса к более интенсивному диалогу с Россией.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума оценил шансы для полного восстановления отношений России с Германией. По словам российского президента, недавний визит в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель показал, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия, Москва и Берлин заинтересованы в поиске ответов на современные вызовы по вопросам безопасности, эмиграции, в сфере экономики.