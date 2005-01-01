Однопартийцы потребуют от главы МИД Германии смягчить курс в отношениях с Россией

Взгляд
28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограничена. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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             28 мая 2018, 10:21
          Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          На заседании правления СДПГ по внешнеполитической линии, которое запланировано на понедельник, лидеры партии намерены призвать главу МИД ФРГ, члена партии социал-демократов Хайко Маса к более интенсивному диалогу с Россией.

          «Возвращение к более тесному партнерству – в общих интересах Германии и России», – передает Deutsche Welle слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэлы Швезиг со ссылкой на Die Welt.

          Тем временем зампредседателя бундестага Томас Опперман заявил, что постоянный диалог является «важным средством в общении с трудными партнерами».

          Со своей стороны премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что Германия должна выйти из «спирали эскалации».

          «Это единственный путь, который может привести к успеху. Танки, которые то подъезжают, то отъезжают по обе стороны границ, не помогут», – заметил он.

          Напомним, в субботу президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума оценил шансы для полного восстановления отношений России с Германией. По словам российского президента, недавний визит в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель показал, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия, Москва и Берлин заинтересованы в поиске ответов на современные вызовы по вопросам безопасности, эмиграции, в сфере экономики.


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