Однопартийцы потребуют от главы МИД Германии смягчить курс в отношениях с Россией

На заседании правления СДПГ по внешнеполитической линии, которое запланировано на понедельник, лидеры партии намерены призвать главу МИД ФРГ, члена партии социал-демократов Хайко Маса к более интенсивному диалогу с Россией.

«Возвращение к более тесному партнерству – в общих интересах Германии и России», – передает Deutsche Welle слова премьер-министра федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэлы Швезиг со ссылкой на Die Welt.

Тем временем зампредседателя бундестага Томас Опперман заявил, что постоянный диалог является «важным средством в общении с трудными партнерами».

Со своей стороны премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что Германия должна выйти из «спирали эскалации».

«Это единственный путь, который может привести к успеху. Танки, которые то подъезжают, то отъезжают по обе стороны границ, не помогут», – заметил он.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума оценил шансы для полного восстановления отношений России с Германией. По словам российского президента, недавний визит в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель показал, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия, Москва и Берлин заинтересованы в поиске ответов на современные вызовы по вопросам безопасности, эмиграции, в сфере экономики.