Путин оценил шансы на восстановление отношений с Германией

Президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума оценил шансы для полного восстановления отношений России с Германией.

По словам российского президента, недавний визит в Сочи канцлера Германии Ангелы Меркель показал, что, несмотря на сохраняющиеся противоречия, Москва и Берлин заинтересованы в поиске ответов на современные вызовы по вопросам безопасности, эмиграции, в сфере экономики, передает ТАСС.

«У нас [Москвы и Берлина], мне кажется, есть все шансы для полноформатного восстановления наших отношений», – подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что отношения России и Германии за последнее время «претерпели очень серьезные испытания». В частности, почти вдвое упал товарооборот.

«Но мы видим, что у нас, как это ни странно, друзей в Германии меньше не стало, – отметил глава государства. – И общественность настроена очень доброжелательно в отношении России».

Накануне Путин «разочаровал» Макрона по поводу того, какое место занимает Германия по уровню инвестиций в Россию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о встрече Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая произошла в критически важный для Европы момент.