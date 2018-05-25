Путин «разочаровал» Макрона словами об успехах в торговле России и Китая

Президент Владимир Путин считает недостаточным уровень французских инвестиций в Россию и российских – во Францию, об этом глава государства заявил во время бизнес-диалога «Россия-Франция» на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно. По его словам, объем прямых французских инвестиций в Россию составляет 15 млрд долларов, российских во французскую экономику – более 2 млрд долларов. «Маловато. Но и французских мало!» – приводит его слова ТАСС.

Путин также ответил выступавшему до него французскому президенту Эммануэлю Макрону, выразившему надежду на то, что Франции удастся потеснить Германию с первого места по уровню инвестиций в Россию.

«Я должен разочаровать Эммануэля, у нас Германия первое место не занимает, Китай давно занял первое место – и по инвестициям, и по торговому обороту», – заметил российский лидер. Путин напомнил, что объем российско-китайского торгового оборота составляет около 86 млрд долларов. Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время этот показатель достигнет 100 млрд долларов. Вместе с тем, заметил российский лидер, ранее торговый оборот с ЕС достигал 450 млрд долларов, но за последние годы упал вдвое. «То же самое касается инвестиций», – заключил глава российского государства.

Не обошел стороной Путин и еще одно высказывание Макрона на этой дискуссии – о том, что Франция верит в Европу от Лиссабона до Урала.

В пятницу президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на ПМЭФ подарил Владимиру Путину сувенирного синего петуха, являющегося неофициальным символом Франции.