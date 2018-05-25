Путину на ПМЭФ подарили петуха

Президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на ПМЭФ подарил президенту России Владимиру Путину сувенирного синего петуха, являющегося неофициальным символом Франции.

«Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир», – передает РИА «Новости» слова Гаттаза, который вручил Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петушка.

Петух является неофициальным символом Франции, олицетворяющим благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.

Модератор встречи, глава РСПП Александр Шохин, между тем, заметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге.

«В следующий раз, господин Гаттаз, просьба, триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же», – сказал он.

«К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого», – отреагировал Путин.

«Промежуточный вариант – двуглавый петух», – в шутку предложил Шохин.