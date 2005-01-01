Путин и Шохин посмеялись над словами Макрона

Президент России Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин пошутили по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о протяженности Европы.

На встрече «Бизнес-диалог «Россия – Франция» президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Я думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что действительно Европа раскидывается от Атлантики до Урала», – передает РИА «Новости» слова Макрона, выразившего надежду на динамическое развитие отношений с Россией.

Модератор дискуссии Шохин поправил французского лидера.

«Не знаю, может быть, это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа – от Лиссабона до Владивостока», – сказал глава РСПП, чем вызвал смех в зале.



«Не дал мне это сказать, бандит», – пошутил Путин в ответ Шохину.



«Только я собрался с этого начать – украл у меня. Ну и ладно», – сказал Путин, начиная свою речь на встрече.

Напомним, ранее в пятницу президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на ПМЭФ подарил президенту России Владимиру Путину сувенирного синего петуха, являющегося неофициальным символом Франции.