Пенсионная реформа поможет избежать экономических кризисов в будущем

«Реформу нужно было начинать пораньше. Это чистая математика. Количество работоспособных людей уменьшается, а количество пенсионеров – остается таким же», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер партии «Против всех» Павел Михальченков. С тем, что пенсионная реформа необходима, согласен и член президиума Центрального совета партии пенсионеров России Андрей Афанасьев.

Член президиума Центрального совета партии пенсионеров России Андрей Афанасьев приветствовал решение властей провести пенсионную реформу. Он отметил в комметарии газете ВЗГЛЯД, что благодаря предлагаемым изменениям, для людей будут создаваться новые рабочие места с учетом возраста.

По его словам, такие условия будут создавать у людей психологический настрой на работу и они будут ощущать свое участие в жизни страны. Впрочем, он не удивился, что у кого-то возникают вопросы о том, как именно будет проведена реформа. «Любые изменения тревожат людей», – пояснил он.

Афанасьев подчеркнул, что те деньги, которые будут освобождаться за счет увеличения возраста выхода на пенсию, будут идти на качественное улучшение выплат.

В свою очередь председатель партии «Против всех» Павел Михальченков назвал пенсионную реформу своевременной. «Реформу нужно было начинать пораньше. Это чистая математика. Количество работоспособных людей уменьшается, а количество пенсионеров – остается таким же. Реформа направлена на то, чтобы в будущем пенсионеры получали достойные деньги», – сказал Михальченков газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что сейчас, согласно статистике, качество жизни улучшается, продолжительность увеличивается. По его словам, если реформу не проводить, то в будущем возможны экономические кризисы. «Мы в партии поддерживаем инициативы, которые приносят пользу народу, нашей стране», – подытожил Михальченков.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Партия «Единая Россия» решила инициировать общественное обсуждение этой реформы. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что через шесть лет средняя пенсия в стране должна вырасти до 20 тыс. рублей.