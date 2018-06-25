Силуанов сказал, когда средняя пенсия вырастет до 20 тыс. рублей

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что средняя пенсия в стране должна вырасти до 20 тыс. рублей через шесть лет.

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тыс. рублей», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала одно из преимуществ пенсионной реформы.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий. Партия «Единая Россия», в свою очередь, инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы.