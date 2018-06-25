Скворцова назвала преимущество пенсионной реформы

Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала предложенную кабмином пенсионную реформу, которая может привести к продлению активного долголетия граждан России.

«Мы можем оценивать влияние активности – профессиональной и физической – на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс», – сказала Скворцова, передает ТАСС.

По ее мнению, человек, сохраняющий «профессиональные стереотипы» на долгий срок, по своему биологическому возрасту «моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность».

Скворцова отметила, что главным в пенсионной реформе является «длинный и плавный переход к новым параметрам – фактически до 2034 года».

«У нас 16 лет на то, чтобы плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», – пояснила она.

По ее словам, правительство планирует «очень бережно перейти на те параметры, которые необходимы для выживания страны и для ее экономического развития».

Глава Минздрава также озвучила данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывающие на тотальное «омоложение людей». «За 10 лет – с 2003-го по 2013-й – один и тот же когнитивный уровень имеют в 2003 году люди в возрасте 50 лет и 58 лет в 2013 году», – сообщила Скворцова.

Она подчеркнула, что за 10 лет «незаметно для нас для всех» замедлилось «когнитивное снижение», которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах.

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в народном менталитете считается молодой, а 60-летний мужчина уже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности», – заметила министр.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин.

Глава Партии пенсионеров Николай Чеботарев назвал важным проведение продуманной пенсионной реформы с широким общественным обсуждением, чтобы способствовать росту пенсий. Партия «Единая Россия» в свою очередь инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы.