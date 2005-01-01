В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев

Проект закона о миграционной амнистии беженцев с Украины, который также предлагает упростить порядок получения вида на жительство и российского гражданства, внесен в Госдуму.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на автора законопроекта, зампреда думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, назрела необходимость законодательно закрепить правовое положение граждан Украины, ищущих убежище на территории России.

Разработанный Затулиным законопроект предусматривает «вывод из тени и легализацию находящихся на территории России временных беженцев с Украины путем «миграционной амнистии».

В частности, как следует из пояснительной записки, просрочившие срок своего пребывания в России смогут в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок временного пребывания без выезда с территории России.

Кроме этого, украинские беженцы, узаконившие свое пребывание в России, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание, после этого им будет можно получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Украинцам, находящимся в России, предлагается выдавать вид на жительство сроком на три года с правом продления без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание.

Кроме этого законопроект закрепляет за гражданами Украины, имеющими вид на жительство в России, право получения российского гражданства в упрощенном порядке. Речь идет о процедуре без подтверждения материального обеспечения и сдачи экзамена по русскому языку.

Также разработанный Константином Затулиным законопроект предлагает закрепить право на получение российского гражданства в упрощенном порядке для тех украинцев и лиц без гражданства, которые до 18 марта 2014 года постоянно проживали в Крыму или Севастополе и вернувшихся туда для постоянного проживания после их присоединения к России.

Ранее депутат Госдумы, литератор и общественный деятель Сергей Шаргунов в интервью газете ВЗГЛЯД предложил подумать над разработкой закона о репатриации. По его мнению «нужен жесткий импульс» для того, чтобы эмигрантам, особенно с Украины, не грозила опасность депортации.

Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможность изменения миграционного законодательства.