СБУ заподозрила Россию в цыганском погроме во Львове

За нападением на лагерь цыган во Львове может стоять Россия, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в России... За этим может стоять Россия», – цитирует Грицака «Интерфакс».

В настоящее время СБУ, как подчеркнул ее начальник, выясняет источники финансирования погрома, а также тех, кто стоит за нападением.

Накануне сообщалось, что в результате нападения на лагерь цыган во Львове один человек погиб, еще четверо пострадали. До этого группировка украинских неонацистов «Национальные дружины» разгромила лагерь цыган в Голосеевском парке Киева. В апреле в результате устроенного ультраправыми погрома был разорен и сожжен лагерь цыган на Лысой горе в украинской столице.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о борьбе украинских националистов с цыганами, а также о том, что погромы имеют поддержку из бюджета страны.